Van Dijk: "Ik heb hem gewoon normaal binnen zien komen"

Het Nederlands elftal vervolgt vrijdag de EK-kwalificatie met de wedstrijd tegen Duitsland.

De twee landen zijn voor de vierde keer in een jaar tijd elkaars tegenstander. De drie duels kenden wisselend succes en wisselende fases in de wedstrijden zelf. Een 3-0 zege in Amsterdam in oktober vorig jaar, een 2-2 gelijkspel in Gelsenkirchen en in maart een 2-3 nederlaag in Amsterdam. Een zege in Hamburg is van harte welkom.

Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt zullen het hart van de verdediging aanvoeren. De Ligt kende een moeizame start bij , maar Van Dijk heeft daar niet uitgebreid met zijn collega over gesproken. "Ik heb hem gewoon normaal binnen zien komen, niks aan de hand", vertelde Van Dijk daags voor het duel in Noord-Duitsland. "Hij is daar heel rustig onder. We hebben elkaar wel eventjes gesproken, maar hoeven niet veel tegen elkaar te zeggen. Dat doe je alleen in het begin en daarna gaat de focus op wat ons te wachten staat als koppel samen."

De afgelopen dagen is door de technische staf en de selectie met een kritisch oog gekeken naar wat er precies fout ging in de 2-3 nederlaag in Amsterdam. De ruimtes werden te groot in de eerste helft, omdat er niet gefaseerd druk werd gezet, zo luidde de conclusie. "We moeten goed praten en goed communiceren met elkaar. Je wilt niet hebben dat ik of Matthijs alleen in grote ruimtes komen, of met veel ruimte in onze rug moeten spelen", legde Van Dijk uit.

"Dat hebben we goed geanalyseerd. Het stond toen in de eerste helft niet goed bij ons. De conclusie was heel duidelijk. We weten wat beter moet en dat gaan we morgen zeker proberen." Van Dijk weet als geen ander dat Duitsland altijd een lastige opponent zal zijn. "Ze hebben heel sterke spelers. Ze hebben een minder jaar gehad, maar zijn weer helemaal terug. Wij hebben nu ook weer een goede lichting spelers en willen naar het EK. Een zege hier op Duitsland zou ons daarmee enorm bij helpen.

"Wij denken ook dat dit mogelijk is maar we zullen beter moeten verdedigen dan in de vorige drie duels met hen in het afgelopen jaar. Wij weten wat we beter moeten doen. En we denken ook te weten hoe we ze pijn kunnen doen." Hij beschouwt, ondanks de achterstand op Noord-Ierland en Duitsland, de wedstrijd nog niet als een sleutelwedstrijd voor de EK-kwalificatie. "Morgen is gewoon de belangrijkste van dit moment en dat is waar wij ons op focussen. We willen zoals altijd gewoon winnen."