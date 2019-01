Van Dijk: "Iets heel kleins, maar een geweldig gevoel als hij dat doet"

Virgil van Dijk is blij om speler van Liverpool te zijn.

De centrale verdediger ligt met de Engelse topclub op koers om de landstitel te pakken en volgens de 27-jarige Nederlander heeft manager Jürgen Klopp een belangrijk aandeel hierin. De Oranje-international geniet van het opgewekte karakter van de Duitse oefenmeester.

"Hij is een van de redenen waarom ik naar deze club ben gekomen. Er is iets aan hem dat hem uniek maakt. Het is niet alleen zijn energie, het is denk ik ook zijn manier van managen. Klopp laat je geweldig voelen. Hij is oprecht blij als hij je in de ochtend ziet en dat heeft veel effect op de spelers", wordt Van Dijk geciteerd door de Daily Mirror .



"Kijk maar naar alle knuffels die hij geeft aan het eind van de wedstrijd. Het is een beetje liefde, iets heel kleins, maar het geeft je een geweldig gevoel als hij dat doet. Maar hij kan de volgende dag ook keihard zijn en je op je plek zetten als je fouten hebt gemaakt. Hij doet dat dan ten overstaan van de hele selectie, maar we accepteren het allemaal, want we weten dat het niets persoonlijks is."



"Alle verhalen over Klopp kloppen helemaal. Het voorseizoen was, zoals wij het in Nederland noemen, 'typisch Duits': alleen maar rennen, rennen, rennen. En toen je dacht dat je klaar was nog meer rennen! Ik weet nog dat ik terugkeerde van een kamp in Frankrijk en bekaf was. Nu, met de volle weken met Premier League, Champions League en Oranje, voel ik wat het heeft opgebracht."