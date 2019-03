Van Dijk: "Iedere club in de Premier League had hem graag in het team gehad"

Virgil van Dijk neemt het op voor Mohamed Salah, die in de huidige jaargang minder bepalend is voor Liverpool dan vorig seizoen.

De Egyptenaar was deze jaargang tot dusver goed voor twintig doelpunten en negen assists in 41 officiële wedstrijden. Van Dijk spreekt op de officiële website van zijn steun uit aan zijn ploeggenoot.



"Mo is een speler van wereldklasse. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik denk dat iedere club in de Premier League hem graag in het team had gehad. Wij hebben hem en ik ben van mening dat hij goed speelt", laat Van Dijk weten. Salah wist in de laatste vijf competitiewedstrijden niet tot scoren te komen en heeft ook in de meer moeite om het net te vinden. In het tweeluik met kwam de Egyptische vleugelaanvaller niet tot scoren.



Nadat Salah vorig seizoen in 52 wedstrijden voor maar liefst 44 doelpunten en 16 assists zorgde, zijn de verwachtingen rond de aanvaller hooggespannen. "De doelpunten zullen vanzelf komen. Als aanvaller gaat het misschien in je hoofd zitten als je even niet scoort, maar we vertellen hem de hele tijd dat hij moet blijven werken en dat het dan vanzelf goed zal komen", vervolgt de verdediger van the Reds .



"Hij heeft nog steeds een behoorlijk aantal doelpunten gemaakt, om eerlijk te zijn. Het is niet zo dat hij dit seizoen pas twee keer gescoord heeft, zoals ik", besluit Van Dijk met een knipoog. Na de interlandperiode hervat Liverpool de competitie met een thuiswedstrijd tegen . De formatie van manager Jürgen Klopp gaat momenteel aan de leiding in de Premier League met een voorsprong van twee punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan titelconcurrent .