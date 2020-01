Van Dijk houdt vol: "Het betekent nog helemaal niets"

Virgil van Dijk blijft erbij dat Liverpool gefocust moet blijven in de Premier League, ook al is de voorsprong op de concurrentie enorm.

The Reds wonnen zondag van rivaal , waardoor het gat nummer twee liefst zestien punten is. Bovendien heeft nog een wedstrijd tegoed. Iedere week krijgen de spelers van Jürgen Klopp vragen over het naderende kampioenschap. En telkens krijgen ze hetzelfde antwoord te horen.

Van Dijk kreeg een vraag over fans van Liverpool die We're gonna win the League zongen tijdens het duel met United (2-0). "Hoeveel van onze jongens heb je al gesproken?" lachte de Oranje-international. "Ik denk dat we allemaal hetzelfde antwoord geven. Iedereen mag zijn mening hebben over onze situatie, maar wij lopen niet naast onze schoenen."

"We kunnen niet ontkennen dat we in een goede situatie verkeren, maar dat betekent op dit moment nog helemaal niets. Alleen aan het einde van het seizoen." Donderdagavond speelt Liverpool een uitwedstrijd tegen . De koploper hoeft in de resterende zestien duels maar dertig punten te pakken om de eerste titel sinds 1990 te veroveren.

Het team van Klopp heeft al dertien competitieduels op rij gewonnen en in die serie werd zeven keer de nul gehouden. "Daar is iedereen bij betrokken", vindt Van Dijk. "We hebben een geweldige keeper, de vleugelverdedigers doen hun werk, onze middenvelders en natuurlijk onze sterren voorin ook. Het is een collectieve prestatie."

Afgelopen weekend was er nog wat kritiek van Rafael van der Vaart op een interview van Van Dijk. De oud-prof noemde het op Ziggo Sport 'vrij ongeloofwaardig' dat men in Liverpool niet over een kampioenschap wil praten. "Ik vind het niet raar als jij zestien, en waarschijnlijk negentien, punten voorstaat, dat je dan zegt: 'Ik denk dat we kampioen gaan worden.' Dat is toch niet gek?"

"Je kan dan beter zeggen: 'Luister, als we dit weggeven, komen we er nooit meer overheen.' Zo is het gewoon."