Van Dijk: "Het is niet alsof je op de bank of op de tribune wil zitten"

Virgil van Dijk heeft geen problemen met het drukke speelschema van Liverpool in Engeland. De koploper komt donderdag alweer in actie.

The Reds wonnen zaterdag van Arsenal (5-1) en donderdag staat de kraker tegen Manchester City (uit) op het programma. Van Dijk speelde ondanks de vele duels van de afgelopen maanden echter gewoon alles en als het aan de stopper ligt blijft dat ook zo.



"Ik heb geen rust nodig. Iedereen wil iedere wedstrijd spelen. Het is niet alsof je op de bank of op de tribune wil zitten. Ik ga er gewoon in mee. Zolang ik fit ben en me goed voel, blijf ik gewoon doorgaan en blijf ik spelen", laat hij weten via de officiële kanalen van the Reds . Liverpool heeft momenteel zeven punten meer dan regerend landskampioen Manchester City en kan zich na de zege op Arsenal volledig op dat duel gaan richten.



"De wedstrijd tegen City is er eentje die we willen winnen. Het zal erg zwaar worden, heel moeilijk, maar dat geldt ook voor hen. Het wordt een mooie wedstrijd, maar het is nog geen beslissende wedstrijd. We behandelen dit duel niet anders dan normaal. We bereiden ons wel voor op een hele zware wedstrijd. Het vertrouwen is er zeker, maar dat kan over een paar wedstrijden ook weer anders zijn."



"We laten ons er niet door meeslepen. We moeten zorgen dat we zo doorgaan als we de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Er zullen ook tegenslagen komen, zoals altijd in het leven, maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat en dat hebben we tot nu toe goed gedaan. Er zijn nog steeds dingen die beter kunnen, maar we staan bovenaan in de competitie, we zitten nog in de Champions League en we doen het goed, we moeten gewoon zo doorgaan", sluit hij af. Liverpool en Manchester City treffen elkaar donderdagavond om 21:00 uur in het Etihad Stadium.