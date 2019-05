Van Dijk heeft geen voorkeur: "Ajax en Tottenham zijn allebei goed"

Dankzij de heroïsche 4-0 zege op Barcelona staat Liverpool voor de tweede keer op rij in de finale van de Champions League.

De eindstrijd van vorig jaar ging verloren tegen en Virgil van Dijk hoopt ditmaal op een ander resultaat tegen of . "Vorig jaar was een goede ervaring, waar we veel van hebben geleerd. Je wilt natuurlijk die beker omhooghouden, maar helaas is dat niet gelukt. Dit jaar hebben we echter weer een goede kans. We zullen zien tegen wie we moeten spelen, het zijn allebei goede teams", vertelde hij na afloop van de wedstrijd bij BeIN Sports.

Voor Van Dijk komt het resultaat van niet als een verrassing: "In de media schreef iedereen ons al af. Ik wist voor de wedstrijd dat we een goede kans hadden om het ze heel moeilijk te maken. Er zit zoveel potentie en kwaliteit in deze selectie. Je mag niet vergeten dat we in de competitie maar één wedstrijd hebben verloren en in de een paar, om verschillende redenen. Maar we maken het tegenstanders heel moeilijk, nu ook weer tegen een van de beste teams van de wereld."



"We moeten dit niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen en dat doen we ook niet. We hebben nog twee wedstrijden te gaan, dus we gaan ons goed voorbereiden en dan zullen we zien wat het ons gaat brengen", sloot hij af. Liverpool kan naast winst in de Champions League ook nog de Engelse landstitel pakken. heeft met een punt voorsprong en nog een wedstrijd te gaan echter de beste papieren.