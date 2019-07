'Van Dijk heeft duidelijke boodschap voor geïnteresseerd Barcelona'

Barcelona zou hebben gepolst of Virgil van Dijk interesse heeft in een overstap naar de Spaanse kampioen.

John Cross van de Daily Mirror schrijft dat de komst van de aanvoerder van Oranje wel ziet zitten. "Verwacht absoluut niet dat het gaat gebeuren, maar Barcelona heeft gepolst of Virgil van Dijk wellicht verleid kan worden om te verlaten", zo schrijft de journalist in zijn wekelijkse column voor de Britse krant.



Barcelona had echter al snel in de gaten dat Van Dijk zich erg goed voelt bij Liverpool. "De vertegenwoordigers van de Nederlandse verdediger maakten echte korte metten met de mogelijke transfer. Zij zagen er geen heil in om hier verder op door te gaan", zo klinkt het. Het is onduidelijk of Barcelona deze zomer een poging heeft gewaagd of al in een eerder stadium.



Volgens de Liverpool Echo laat de afwijzing van Van Dijk en zijn entourage zien dat Liverpool enorm is gegroeid in de afgelopen periode. De grootmacht stond in de voorbije twee seizoenen in de -finale, waarbij de laatste editie werd gewonnen. In Madrid bleken the Reds met 0-2 te sterk voor .