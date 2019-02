"Van Dijk heeft de spelers om hem heen beter gemaakt"

Virgil van Dijk is de Liverpool-versie van Eric Cantona, stelt Paul Ince, waar de Nederlandse verdediger "het laatste stukje van de legpuzzel" is.

The Reds werden 29 jaar geleden voor het laatst landskampioen en wachten sindsdien op eremetaal in de Premier League. Momenteel is de ploeg koploper en de aankoop van Van Dijk vorig jaar januari heeft van de ploeg een serieuze titelkandidaat gemaakt.

Ince, die zowel voor Liverpool als United speelde tijdens zijn loopbaan, vertelt in gesprek met The Times over de impact van Van Dijk: "Toen we Eric Cantona binnenhaalden (bij Manchester United, red.), was dit het laatste stukje van de legpuzzel."

"Toen hij voor de eerste keer de kleedkamer binnenstapte, was hij een grote man, een grote aanwezigheid en zijn houding paste bij onze houding. Hij had de wil om titels te winnen, hij wilde succesvol zijn."

"Praten we over hetzelfde als het gaat om Virgil van Dijk. Is hij het? De doelman (Alisson, red), is gekomen en heeft het goed gedaan, maar ik kijk naar Van Dijk en ik denk dat hij de rest van de spelers om hem heen beter heeft gemaakt."





"Liverpool heeft die aanwezigheid met hem. Die aanwezigheid die we hadden. Teams moeten bang zijn om het team je op te nemen. Mensen kijken en denken: 'Jezus, we moeten volgende week tegen Liverpool'. Dit team heeft dat nu en dat is goede kwaliteit als je voor een titel gaat."

Liverpool leed dit seizoen slechts één nederlaag in 24 wedstrijden in de Premier League. Dit nederlaag kwam tegen Manchester City, waar het nog altijd wel een voorsprong heeft van vijf punten op the Citizens.



De ploeg van manager Jürgen Klopp neemt het maandagavond op tegen West Ham United, de nummer twaalf van de ranglijst.