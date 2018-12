"Van Dijk heeft alles om de beste in de Premier League-historie te worden"

Liverpool gaat vlak voor Kerst aan kop in de Premier League, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Manchester City.

Virgil van Dijk is momenteel de grote man bij the Reds en krijgt uit alle hoeken lof. Jamie Redknapp schrijft in zijn column in de Daily Mail dat de Nederlandse verdediger voorlopig de enige kanshebber is om de Player of the Year-award te winnen.

"Hij is enige speler die iedereen in zijn team had willen hebben. Denk aan de beste verdedigers in de historie van de Premier League, John Terry, Rio Ferdinand en Nemanja Vidic. Van Dijk is al deze drie spelers in één. Hij leest het spel als Terry en heeft een geweldige pass in de benen, kan een bal over dertig meter verplaatsen. Van Dijk heeft daarnaast de snelheid van Ferdinand, hij wordt nooit geklopt in een één-tegen-één duel", concludeert Redknapp.



"Misschien is hij niet zo agressief als Vidic, maar hij heeft wel dezelfde vechtersmentaliteit en wil om te winnen. Hij is kalm, sterk in de lucht en een briljante leider", gaat de voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur verder. "Het zijn de kleine details die het meeste indruk op mij maken. Tegen Fulham scoorde Liverpool bijvoorbeeld nadat Van Dijk Alisson had gemaand om een vrije trap snel te nemen."



"Vergeet speler van het seizoen, Van Dijk heeft alles om de beste verdediger in de Premier League-historie te worden. Ik ben verbaasd dat het zolang heeft geduurd voordat hij in een team terechtkwam dat meedoet om de titel in de Premier League. In 2014 schreef ik voor het eerst een column over hem, toen hij nog voor Celtic speelde. Het eerste wat ik dacht nadat ik hem had zien spelen: ik durf te wedden dat de materiaalman nooit zijn shirt hoeft te wassen. Zo makkelijk zag het er allemaal uit bij hem", stelt Redknapp.



"Toen leek hij al de ideale partner voor Vincent Kompany bij Manchester City, maar hij koos een langere weg naar de top. Om de grootste te worden, moet Van Dijk prijzen winnen", concludeert de oud-middenvelder. "Vorig seizoen heeft hij de Champions League-finale bereikt en dit seizoen komt een kans op het winnen van de Premier League. Als Liverpool dit seizoen kampioen wil worden, is Van Dijk de speler die ze absoluut niet kunnen missen met een blessure."