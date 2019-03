Van Dijk grapt over fout: "Babel wat vertrouwen geven"

Virgil van Dijk heeft vertrouwen in een goed verloop van de interlandperiode. De aanvoerder van Oranje voegde zich maandag bij de selectie.

Van Dijk kwam zondag net als Georginio Wijnaldum en Ryan Babel nog in actie in de Premier League. Tijdens het duel tussen en profiteerde Babel van een slippertje van de verdediger van The Reds.



Met Babel in zijn rug kopte Van Dijk de bal terug richting doelman Alisson Becker, maar de kopbal was te kort. Daardoor kwam Babel ertussen en schoof hij de 1-1 binnen. Uiteindelijk wist Liverpool nog met 1-2 te winnen. "Ja, ik probeerde hem nog wat vertrouwen te geven voor Oranje", lacht Van Dijk in gesprek met FOX Sports. "Nee, fouten komen voor in de voetballerij en het overkomt mij ook weleens. Hopelijk niet vaak meer."



Na de wedstrijd stapten de drie Nederlanders gezamenlijk op het vliegtuig. "Samen met Gini zijn we zo snel mogelijk naar Nederland gegaan om nog wat tijd met de familie door te brengen. Ik hoorde dat Babel op sociale media ook weer wat foto's had neergezet, dat moet hij zelf weten. Het risico van het vak is dat fouten van verdedigers en keepers meteen worden afgestraft", weet Van Dijk, die zegt te hopen dat Oranje de goede vorm van het vorige kalenderjaar doortrekt.



"Ik denk dat iedereen die zich hier mag melden, vol vertrouwen moet zijn. We hebben in de laatste periode met elkaar ook aardig wat vertrouwen getankt", doelt hij op de plaatsing voor het finaletoernooi van de met Oranje. "In de selectie is er sindsdien bijna niks veranderd: Davy (Pröpper, red.) is teruggekomen en Steven (Berghuis) is erbij. We hebben er allemaal heel veel zin in."



Oranje meldde zich in Zeist; ruim twintig kilometer verderop vond in Utrecht een schietpartij plaats in een tram die het leven kostte aan drie mensen en vijf gewonden tot gevolg had. Oranje koos er nadien voor om een besloten training te houden. "Je krijgt het natuurlijk te horen. Het is vreselijk. Zoiets komt in één keer heel dichtbij, op die manier. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden", vertelt Van Dijk. Op de persconferentie reageerde ook bondscoach Ronald Koeman op het incident.



"Bij binnenkomst waren nog niet alle spelers op de hoogte, we waren met de staf in gesprek", gaf hij aan, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Later kwam het pas echt binnen en drong het bij iedereen door. Op televisie zijn we meteen blijven volgen wat er aan de hand was." Woordvoerder Bas Ticheler van de KNVB sprak de spelers in groepsverband toe over de gebeurtenissen en over de keuze om de training af te sluiten voor het publiek. "Over de impact op de wedstrijd van donderdag hebben we nog niet gesproken, omdat er nog te veel onduidelijk is", aldus Koeman. Donderdag wacht het duel met Wit-Rusland; drie dagen later is Duitsland de tegenstander in de EK-kwalificatiecyclus.