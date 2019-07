Van Dijk en Milner boos na doodschop: "Het is echt een schande"

Virgil van Dijk en James Milner hebben geen goed woord over voor de actie van Joris Gnagnon in de oefenwedstrijd tussen Sevilla en Liverpool (2-1).

De middenvelder van schopte -talent Yasser Larouci uit de wedstrijd en verliet met een rode kaart het veld. Gnagnon heeft zijn excuses inmiddels aangeboden, terwijl de blessure van Larouci mee lijkt te vallen.

Bij een 1-1 tussenstand beging Gnagnon een idiote overtreding op het achttienjarige Liverpool-talent, die per brancard van het veld ging. Via de officiële kanalen meldt de Engelse topclub dat de schade niet zo ernstig is als in eerste instantie werd gedacht. Nader onderzoek volgt nog. "Het lijkt erop dat hij geluk heeft gehad", aldus manager Jürgen Klopp. "Maar met dit soort dingen moeten we het altijd even afwachten. Hij kon de wedstrijd niet vervolgen, dus dat was een slecht teken. Maar in de kleedkamer was het in orde. De dokter zei dat hij geluk heeft gehad."



De speler verliet het stadion in Boston op krukken. "Ik zag het vanaf de zijlijn en het zag er niet goed uit", reageerde Van Dijk na afloop in gesprek met Goal. "Het is niet fraai wanneer dit gebeurt bij een jonge jongen die het zo goed doet. Ik denk dat dit iets over hem (Gnagnon, red.) zegt. We moeten hier mee om zien te gaan. Maar dit soort blessures wil je niet in zo'n wedstrijd. Iedereen wil fit worden en zijn niveau halen. Natuurlijk, iedereen wil de wedstrijd winnen, maar het is belangrijker om fit te worden. Hopelijk valt de blessure van Yasser mee."



Milner was feller in zijn oordeel over de actie van Gnagnon: "Of dit te ver ging? Dat denk ik wel. Het was een schandalige tackle. En dan is dit een vriendschappelijke wedstrijd... Dit is ontzettend teleurstellend. Het is echt een schande. We hebben op de juiste manier gereageerd", aldus de routinier. Sevilla-trainer Julen Lopetegui uitte zijn zorgen over Larouci en nam na afloop Gnagnon in bescherming. "Hij was ontzettend bezorgd en weet dat het slecht had kunnen aflopen. Ik heb aan Klopp gevraagd hoe het met Larouci is en hij zei me dat het gelukkig niet ernstig is. Dat is het belangrijkste. De scheidsrechter vond het een rode kaart. Ik heb de beelden nog niet terug gezien, maar het is goed mogelijk dat het een rode kaart was."



Gnagnon ging op Twitter door het stof. "Ik wil graag publiekelijk mijn excuses aanbieden aan de familie van de speler en zijn supporters. Ik maakte een afschuwelijke overtreding en dat hoort niet op het voetbalveld thuis. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de speler en zijn familie." Sevilla heeft Larouci via sociale media een spoedig herstel gewenst.