"Van Dijk en De Ligt zouden bij elke club het beste duo ter wereld vormen"

Virgil van Dijk heeft een collega-verdediger nodig die zijn niveau weet aan te tikken. Althans, dat is de mening van oud-verdediger Steve Nicol.

Hij vierde vijf kampioenschappen met en volgt the Reds nog steeds op de voet. Nu spoort Nicol manager Jürgen Klopp aan om Matthijs de Ligt naar Anfield te halen, al lijkt nog steeds de beste papieren te hebben.

De Liverpool Echo meldde onlangs De Ligt geen doelwit is voor Liverpool en sprak de geruchten dat de topclub aast op de stopper van tegen. "Neem maar van mij aan: Van Dijk en De Ligt zouden bij elke club het beste verdedigingsduo ter wereld vormen. Daar twijfel ik echt niet aan", vertelt Nicol bij ESPN. "Liverpool moet er echt voor zorgen dat ze iemand halen die zich kan meten met Van Dijk."



"Joe Gomez deed het geweldig voordat hij geblesseerd raakte en ik weet eerlijk gezegd niet of hij ooit weer zijn oude niveau weet te halen. Daarom moet Liverpool ervoor zorgen dat er een speler bijkomt die betrouwbaar is en direct inzetbaar." Van Dijk is in anderhalf jaar uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het hart van de Liverpool-verdediging. De laatste tijd vormde de international van Oranje een duo met Joël Matip en samen met vleugelverdedigers Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson zorgden ze ervoor dat het elftal van Klopp slechts 22 tegendoelpunten incasseerde in de Premier League.



De Ligt heeft nog geen definitieve beslissing genomen wat betreft zijn toekomst. De geruchten over een overgang naar Barcelona steken regelmatig de kop op, maar handtekeningen zijn nog niet gezet door beide partijen. In de Engelse media wordt de aanvoerder van Ajax in verband gebracht met onder meer , al lijkt dat door het mislopen van een plaatsbewijs voor de geen reële optie.