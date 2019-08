Van Dijk: "Eervol dat mijn naam daarmee in verband wordt gebracht"

Liverpool haalde anderhalf jaar geleden Virgil van Dijk binnen en volgens ESPN ging daar een gedegen selectieprocedure aan vooraf.

The Reds hielden ook onder meer Jérôme Boateng, Kalidou Koulibaly en Aymeric Laporte intensief in de gaten, maar kozen uiteindelijk met volle overtuiging voor de international van het .

De -winnaar legde destijds 84 miljoen euro neer voor Van Dijk, die daarmee uitgroeide tot de duurste verdediger ooit. Dat record is inmiddels alweer verbroken, daar 87 miljoen euro heeft betaald voor Harry Maguire. Onder manager Jürgen Klopp is Van Dijk uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie van , dat afgelopen seizoen op een haar na de landstitel miste. De club verzamelde 97 punten, maar had de pech dat op 98 punten uitkwam en dus de landstitel veroverde.

Volgens velen ligt voor Van Dijk wel de Ballon d'Or in het verschiet. Tot dusver wonnen slechts drie verdedigers deze prestigieuze prijs: Franz Beckenbauer, Matthias Sammer en Fabio Cannavaro. 'Het is eervol dat mijn naam in verband wordt gebracht met zo'n prestigieuze award. Zeker omdat verdedigers daar niet vaak voor in aanmerking komen", verklaart Van Dijk in gesprek met ESPN . De centrale verdediger is daarnaast genomineerd voor de The Best -award van de FIFA, samen met onder meer Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

Van Dijk was afgelopen seizoen de verdediger die de meeste duels won van alle verdedigers in de vijf grote competities van Europa. Mede hierdoor triomfeerde Liverpool in het miljardenbal, al won de mandekker niet alle finales. In de eindstrijd van de finaleronde van de werd Oranje afgetroefd door Portugal: 1-0. Zondag had Liverpool de eerste prijs van het nieuwe seizoen kunnen veroveren, maar in het duel om de Community Shield zegevierde Manchester City: 4-5 na een 1-1 eindstand na negentig minuten. Van Dijk gaf de assist op het doelpunt van Joël Matip, maar stond desondanks met lege handen. Georginio Wijnaldum faalde namelijk als enige in de strafschoppenserie.

Een teleurstellend resultaat dus voor Van Dijk, die desondanks met een goed gevoel terugkijkt op de ontmoeting met the Citizens op Wembley. "Het is een geweldig elftal, maar dat zijn wij ook. Om vorig seizoen zo kort achter ze te eindigen en maar slechts een keer te verliezen was echt ongelooflijk. De teleurstelling van het mislopen van de landstitel was groot, maar dat heb ik een plek kunnen geven. Ik moet accepteren dat City net iets beter was. Het motiveert me alleen maar meer om nog harder te werken en de lat weer een stukje hoger te leggen. Het zal niet makkelijk worden, maar uitdagingen gaan wij niet uit de weg." Liverpool begint vrijdag aan het nieuwe Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen promovendus Norwich City.