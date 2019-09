Van Dijk deelt complimenten uit: "Hij heeft een grote toekomst voor zich"

Niklas Süle was voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd van Duitsland tegen Nederland lovend over Virgil van Dijk en dat respect is wederzijds.

De centrumverdediger van het denkt dat de mandekker van en die Mannschaft zijn beste jaren voor zich heeft.

"Ik houd de ontwikkeling van Süle al een hele poos in de gaten", laat Van Dijk weten in gesprek met BILD. "Ik heb al regelmatig tegen hem gespeeld, hij is een zeer getalenteerde verdediger." Naast de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland in de poulefase van de (2-2) en de EK-kwalificatiewedstrijd (2-3) stonden Van Dijk en Süle afgelopen seizoen tegenover elkaar in de achtste finale van de . Bayern hield op Anfield nog op 0-0, maar der Rekordmeister werd uitgeschakeld door een 1-3 nederlaag op eigen veld.

"Süle heeft een grote toekomst voor zich", vervolgt Van Dijk de lofzang over zijn Duitse collega. "Hij speelt voor een grote club en is bij Bayern uitgegroeid tot een vaste waarde." De aanvoerder van Oranje, die afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League veroverde, ziet Bayern als een van de kanshebbers voor deze jaargang. "Het is zeker een concurrent. Het blijft een grote club en daarnaast hebben ze enkele goede aankopen gedaan. Ze kunnen de Champions League zeker winnen."

Süle stak woensdag de loftrompet over Van Dijk, die hij als een voorbeeld ziet op het gebied van verdedigen. "Ik kijk met name naar de manier waarop hij kopduels aangaat, want daar wil ik van leren. Van Dijk is volledig verdiend uitgeroepen tot Europees Speler van het Jaar en het is mooi dat een verdediger die prijs een keer in ontvangst neemt", liet de Bayern-stopper optekenen in de Duitse media.

Süle staat maandagavond met Duitsland tegenover koploper Noord-Ierland, terwijl Nederland een uitwedstrijd afwerkt tegen Estland.