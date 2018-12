Van Dijk blikt terug: "Toen moest ik gaan denken aan verschillende dingen"

Exact één jaar geleden maakte Virgil van Dijk de overstap van Southampton naar Liverpool.

De verdediger heeft zich bij the Reds moeiteloos aangepast en kijkt op de website van zijn werkgever terug op zijn transfer. "Het is moeilijk te geloven dat het al een jaar geleden is, maar ik kan me alles nog goed herinneren", vertelt Van Dijk.

"Het is altijd moeilijk om van club te wisselen. Toen duidelijk werd dat Liverpool geïnteresseerd was, moest ik gaan denken aan allerlei verschillende dingen: welke spelers tref ik daar, met welke mensen ga ik werken, de fans, het stadion, het trainingscomplex. Daarnaast is het de vraag wie de manager is en hoe hij met de spelers omgaat. Ik had al twee keer op Anfield gespeeld met Southampton", zegt Van Dijk. Hij laat zich lovend uit over het stadion van Liverpool.



"Ik keek enorm uit naar spelen op Anfield, daar genoot ik altijd van. Het gevoel dat ik daar mocht gaan spelen, was goed", gaat de verdediger verder. "Mijn eerste herinneringen aan Liverpool waren de wedstrijden in de Champions League, die ik als kind op televisie zag. Iedereen kent Liverpool, dit is een van de grootste clubs ter wereld en ik ben heel blij dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. Al die gedachten spookten door mijn hoofd toen ik een beslissing moest nemen. Iedere speler richt zijn carrière op een andere manier in en er zijn jongens die zich minder bezig houden met de zaken buiten het veld."



"Voor mij moet alles goed zijn, dat zie je ook aan de clubs voor wie ik gespeeld heb. Groningen is een hele warme club, met mensen die down to earth zijn. Celtic is als een familie, maar ook een van de grootste clubs ter wereld. Southampton is ook een fantastische club met geweldige mensen, die keihard werken. Ik wil niet voor een club spelen waar ze je laten vallen als het minder gaat. Het is heel belangrijk dat je het gevoel hebt dat je onderdeel van de familie bent. Alles wat ik verwacht had van Liverpool, kwam afgelopen jaar uit", stelt Van Dijk.



"Misschien was het zelfs nog beter dan ik verwacht had. De mensen zijn fantastisch en alles heeft daardoor geweldig uitgepakt voor mij. Zowel voor mij persoonlijk als met de club gaat het goed, dat heeft ervoor gezorgd dat ik snel mijn draai heb weten te vinden", besluit Van Dijk zijn verhaal.