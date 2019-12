Van Dijk blikt terug: "Ja, het was geen slechte Boxing Day!"

Virgil van Dijk is vol lof over de wedstrijd die Liverpool donderdagavond over de mat legde tegen Leicester City en uiteindelijk met 0-4 won.

De koploper van de Premier League had geen enkele moeite met de nummer twee en zorgde er met de zege voor dat het onderlinge verschil nu dertien punten is, met bovendien een wedstrijd minder gespeeld. kan bij een zege op vrijdagavond op elf punten komen, maar de ploeg van Jürgen Klopp gaat dan ook nog riant aan kop.

domineerde de wedstrijd tegen Leicester van het eerste tot het laatste fluitsignaal en had vaker dan vier keer kunnen scoren. Leicester schoot in negentig minuten tijd geen enkele keer op doel.

"Ja, het was geen slechte Boxing Day!', lacht Van Dijk naderhand, geciteerd door Goal . "Ja, het is misschien een van de beste prestaties tot nu toe, omdat het van begin tot eind was. Ik denk dat ze geen schot op doel hadden? We domineerden de wedstrijd, we domineerden het balbezit, we domineerden in het aantal kansen. Het was een complete prestatie."

Individueel blonken er ook enkele spelers uit. Roberto Firmino scoorde twee keer, terwijl Jordan Henderson, Naby Keïta en Georginio Wijnaldum de baas waren over het middenveld. Trent Alexander-Arnold kreeg vanwege zijn spel de complimenten van Jürgen Klopp én Brendan Rodgers. De vleugelverdediger maakte het vierde doelpunt en creëerde de andere drie treffers.

Van Dijk deelt ook complimenten uit aan de Engelsman: "Allereerst moet hij ons helpen om 'clean sheets' te behalen en vandaag deed hij dat!. En ten tweede, dat hij zo belangrijk is met zijn bijdrage aan de doelpunten, is een grote bonus voor ons. Ze lieten de hele rechterkant open voor ons."

"James Maddison speelde naar binnen en dus we moesten Trent vinden. We moesten de bal snel rond laten gaan, hem in de open ruimtes krijgen, en dat deden we goed. En uiteraard deed hij het ook goed!"

Op de vraag of hij verrast was over hoe Leicester zich etaleerde, reageert de Nederlander: "Nee, nee, ze hadden een plan. En ik denk dat ze hetzelfde deden als op Anfield en toen werkte het behoorlijk goed voor hen."

"Ze hebben misschien gedacht dat ze hetzelfde konden doen, om proberen mij te isoleren met Harvey Barnes en Joe Gomez met Jamie Vardy. Maar het werkte niet zo goed voor hen. Uiteraard moesten we de ruimtes benutten die ze ons gaven en ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan."

De prestatie van Liverpool was nog indrukwekkender gezien hun voorbereiding op de wedstrijd. Ze waren zondag teruggevlogen uit Qatar, waar ze het WK voor clubs hadden gewonnen, en vijf spelers waren afwezig met een blessure. Elke suggestie van vermoeidheid en voldoening wordt door Van Dijk snel van tafel geveegd.

"De meeste spelers zijn gewend om elke drie dagen te spelen, dus dat is geen probleem", zegt de centrale verdediger. "We reisden terug op zondagochtend en ik denk niet dat iemand van ons laat na de wedstrijd nog op was. We werden behandeld in het vliegtuig, daarna hadden we drie volledige dagen om ons voor te bereiden op Leicester."

"Iedereen was er klaar voor. Je hoeft hiervoor niet extra gemotiveerd te zijn, we wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was en ja, we hebben goed gespeeld!"

Lees beneden verder

De zege van Liverpool heeft geleid tot suggesties dat de titelrace al beslist is, maar niemand in de kleedkamer van de ploeg praat daar zo over. "Jullie moeten erover praten! Jullie kunnen erover praten, we zullen ons concentreren op de wedstrijden die in het verschiet liggen."

"We kunnen niet teveel zeggen, we zullen elke keer dezelfde antwoorden geven en proberen de wedstrijden te winnen die voor ons liggen. We voelen ons goed en hopelijk kunnen we doorgaan."

"Nu is een kans om te herstellen en klaar te zijn voor the Wolves . Het zal weer zwaar worden en hopelijk zullen we op ons best zijn. Maar het draait allemaal om het winnen van wedstrijden."