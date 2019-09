Van Dijk blijft 'verbijsterd' achter na recente berichtgeving

Virgil van Dijk gaat binnenkort helemaal geen nieuw contract aan bij Liverpool, zo meldt het doorgaans betrouwbare Liverpool Echo zondag.

De Daily Mirror meldde in de nacht van zaterdag op zondag dat de verdediger akkoord zou zijn over een nieuw, zesjarig contract én een flinke salarisverhoging. De Echo spreekt dit verhaal nu tegen.

De Daily Mirror stelde dat Van Dijk binnen afzienbare tijd een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen, waarbij het salaris van de Oranje-international van 140.000 euro naar 223.000 euro per week zou gaan. Mede door de recordtransfer en het salaris van stopper Harry Maguire bij zou er nu een nieuwe standaard zijn gecreëerd voor Van Dijk.

Volgens de Liverpool Echo klopt er weinig van de berichtgeving van de Daily Mirror. Eerstgenoemde Engelse krant heeft namelijk begrepen dat Van Dijk 'verbijsterd' is door de verhalen dat hij een nieuw 'megacontract' gaat tekenen. Van Dijk zou achter de schermen ook helemaal niet hebben aangedrongen op een sterk verbeterd contract op Anfield, waar hij sinds januari 2018 actief is.

Van Dijk is volgens de Liverpool Echo erg gelukkig bij de Engelse grootmacht. Het is volgens de krant dan ook onwaarschijnlijk dat hij stampij gaat veroorzaken om zijn wensen door te drukken. Het huidige contract van Van Dijk met Liverpool loopt nog door tot de zomer van 2023.

Van Dijk is sinds zijn komst uitgegroeid tot een belangrijke kracht in de defensie van Liverpool, dat vorig seizoen met de Nederlander de wist te winnen door in de finale met 0-2 te verslaan.