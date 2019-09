'Van Dijk bereikt akkoord en gaat zeer rijkelijk beloond worden'

Virgil van Dijk lijkt zijn sportieve toekomst aan Liverpool te gaan verbinden.

De Daily Mirror pakt in de nacht van zaterdag op zondag namelijk uit met het verhaal dat de Nederlandse centrumverdediger akkoord is met the Reds over een nieuw, zesjarig contract. Het nieuwe contract gaat de 28-jarige Van Dijk naar verluidt een weeksalaris van bijna 223.000 euro opleveren.

is al enige tijd in onderhandeling met Van Dijk over een nieuw contract en volgens de Daily Mirror heeft de zomerse transfer van Harry Maguire de onderhandelingspositie van de Oranje-international goed gedaan. Maguire verkaste in de afgelopen transferperiode voor een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro van naar en groeide daarmee uit tot de duurste verdediger aller tijden, nog voor Van Dijk, die die titel tot voor kort droeg.

Manchester United deelde bovendien een extreem salaris uit aan Maguire, die volgens diverse Engelse media iedere week circa 212.000 euro krijgt bijgeschreven. Het salaris van de Engelse stopper heeft een nieuwe standaard gecreëerd voor Van Dijk, zo stelt Daily Mirror .

De Engelse krant verzekert dat de ex-speler van onder meer en zijn huidige weeksalaris van 140.000 euro flink verhoogd gaat zien worden bij het tekenen van een nieuwe verbintenis.

Het huidige contract van Van Dijk met Liverpool loopt nog door tot de zomer van 2023 en daar zouden dan dus twee nog twee seizoenen bijkomen, waardoor de international van het tot medio 2025 vast zou komen te liggen op Anfield. Van Dijk is sinds januari 2018 actief voor Liverpool, dat destijds bijna 85 miljoen euro overmaakte naar voor de komst van de stopper. Zijn grootste triomf met the Reds beleefde hij vorig seizoen, toen de werd gewonnen.