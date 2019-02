Van Dijk: "Bayern München heeft op elke positie veel kwaliteit"

Liverpool speelt dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München en moet het stellen zonder Virgil van Dijk.

De centrale verdediger is geschorst en bekijkt het duel dus vanaf de tribune. De Nederlander denkt dat zijn ploeg het moeilijk zal gaan krijgen tegen der Rekordmeister. "Ze hebben natuurlijk een geweldig team, met geweldige spelers. Het is een fantastische club en een geweldige tegenstander om tegen te spelen, ik denk dat het twee mooie wedstrijden zullen worden", laat hij optekenen op de officiële website van de UEFA . "Ik denk dat het team op elke positie veel kwaliteit heeft. De spelers voorin hebben natuurlijk net dat beetje extra, dat heb je ook nodig bij de grote clubs."



"Ze laten het al jaren zien en daar heb ik veel respect voor. Maar wij willen natuurlijk ook doorstoten naar de volgende ronde. We moeten overal klaar voor zijn. We willen die wedstrijden winnen, we willen doorgaan en we meer dan honderd procent moeten presteren om dat voor elkaar te krijgen, omdat ze een fantastisch team hebben."



De return tussen de twee grootmachten staat op 13 maart in de Allianz Arena op de agenda en Van Dijk zal dan wel weer mee kunnen doen: "Ik kijk ernaar uit. Het is een stadion waarin ik nog niet eerder heb gespeeld, dus voor mij wordt het een nieuwe plek om te spelen. Ik geniet van dat soort dingen en ik heb er zin in. Wij hebben ook een fantastisch stadion, daar zullen zij zich ook op moeten voorbereiden. We zullen zien. We moeten ervan genieten, maar we willen ook naar de volgende ronde."