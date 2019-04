Van Dijk baalt: "Natuurlijk gaan we hem missen"

Liverpool neemt het dinsdagavond in het eerste duel van de kwartfinales van de Champions League zonder Andrew Robertson op tegen FC Porto.

Manager Jürgen Klopp heeft tegen de Portugese topclub wel de beschikking over Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die kampten met lichte pijntjes. Van Dijk is gebrand om dit seizoen zowel de als de Premier League te winnen, zo vertelt de verdediger maandagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Porto.

"We zijn nog in beide competities in de race, maar we moeten nu nog niet denken aan eventuele titels. Iedere fout kan fataal voor ons zijn, hetzelfde geldt voor hen ( , red.). We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken", zegt Van Dijk, geciteerd door de Echo. De Oranje-international weet dat de Portugezen sportieve revanche willen na vorig seizoen.



Porto verloor destijds in de eerste wedstrijd van de achtste finales van Liverpool met 0-5, waarna een doelpuntloos gelijkspel volgde op Anfield. "We weten dat het zwaar gaat worden. Ze zitten nu in de kwartfinales en spelen goed. Ze willen niet meer ervaren wat ze vorig seizoen hebben meegemaakt. Onze focus ligt op onszelf", benadrukt Van Dijk, die het dinsdagavond in de verdediging zonder de geschorste Andrew Robertson moet doen.



"We gaan hem totaal niet missen", grapt Van Dijk. "Nee, natuurlijk gaan we hem missen. Hij beleeft een geweldig seizoen. Hij is de beste linksback van het land. Het is wat het is. Ik speelde ook niet tegen (in de heenwedstrijd, red.) en Fabinho heeft het toen geweldig gedaan. Iemand anders moet nu de plaats overnemen van Robertson. Ik ben ervan overtuigd dat dat wel goed zit."