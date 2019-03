Van Dijk: "Ajax zou lastig worden, want die doen het fantastisch"

Virgil van Dijk was woensdagavond de grote man aan de kant van Liverpool tegen Bayern München.

De verdediger van the Reds was met een assist en doelpunt bepalend in de achtste finales van de . Na het doelpuntloze gelijkspel op Anfield was met 1-3 te sterk in de Allianz Arena. Van Dijk bleef na afloop bescheiden over zijn eigen prestatie.

Van Dijk gaf in de eerste helft de assist op Mané, die Manuel Neuer uitkapte en scoorde. Nadat Joël Matip op ongelukkige wijze de 1-1 maakte, was het Van Dijk die in de tweede helft raak kopte uit een hoekschop van James Milner. Vlak voor tijd bepaalde Mané met een rake kopbal de eindstand op 1-3. "Vooral de tweede helft hebben we gedomineerd", zei de Oranje-international na afloop tegenover Veronica . "We kregen zelfs nog aardige kansen om de score verder uit te breiden. Maar dit is een fantastische overwinning, heel mooi dat we bij de laatste acht zitten. We hebben hier goed verdedigd en lef getoond aan de bal. Dat hebben we goed gedaan, zeker in de tweede helft."



De mandekker was in de heenwedstrijd op Anfield nog geschorst, maar speelde woensdag in München negentig minuten mee. Of hij onmisbaar is voor Liverpool? "Daar ga ik niet op antwoorden. We doen het met zijn allen, zo is het echt. Ik merk dat ik in een goede fase zit en die lijn hoop ik door te trekken", aldus Van Dijk, die geen voorkeur heeft voor een tegenstander in de kwartfinales. "Het maakt me echt helemaal niet uit, we zullen wel weer een Engelse club loten. ? Dat zou een mooi potje zijn. Maar het zou wel lastig worden, want Ajax doet het fantastisch in de Champions League."