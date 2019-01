Van der Wiel vertrekt uit Toronto na conflict op trainingskamp

Gregory van der Wiel heeft zijn laatste wedstrijd voor Toronto FC gespeeld. De 30-jarige rechtsback is weggestuurd van het trainingskamp.

Van der Wiel kreeg daar een conflict met coach Gran Vanney. Op zijn Instagram-pagina laat de verdediger weten dat hij een verschil van inzicht heeft met de technische staf. Hij neemt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de supporters.



Tijdens het trainingskamp in Californië is het tot een aanvaring gekomen tussen Van der Wiel en de trainer. "Het eerste jaar had ups en downs, maar ik vond het plezier terug en kon niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ik was klaar om alles te geven. Jammer genoeg komt het tweede jaar er niet door een verschil van inzicht met de technishe staf. Ik wil gewoon winnen en doe daar alles voor, ongeacht de consequenties", schrijft de ex-speler van onder meer Ajax op Instagram.



"Ik denk dat die mentaliteit een beetje te veel was voor hen en ze hebben besloten dat ze me dit seizoen niet meer nodig hebben. Ploeggenoten en fans: ik ga jullie missen", besluit Van der Wiel. De 46-voudig Oranje-international stond sinds februari vorig jaar onder contract bij de club uit Canada. Daarvoor droeg hij de shirts van Cagliari, Fenerbahçe, PSG en Ajax. ESPN meldt dat Toronto samen met de belangenbehartiger van Van der Wiel 'de opties binnen en buiten de MLS' doorneemt.