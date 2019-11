Van der Ven: "Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim"

Erik van der Ven heeft spijt van zijn uitspraken direct na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3).

Het duel werd stilgelegd nadat Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door supporters van de Brabantse club. In een statement sprak aanvankelijk van 'kraaiengeluiden' en Van der Ven zei zich hier 'volledig' achter te scharen.

"Ik schaarde me direct na afloop van de wedstrijd achter het statement. Die reactie heeft de club eigenlijk opgesteld gedurende de wedstrijd omdat gedurende de eerste helft al een incident had plaatsgevonden. Ik distantieer mij van racisme en discriminerende spreekkoren. Ik vind het erg wat er nu gebeurt. De club zal een onderzoek gaan starten om te onderzoeken wat er echt is gezegd", zegt Van der Ven in gesprek met FOX Sports . Mendes Moreira raakte hevig geëmotioneerd door de gebeurtenissen op het veld.

"De emoties van Mendes Moreira vind ik absoluut erg om te zien en raakt mij ook zeker", stelt 35-jarige oefenmeester. Van der Ven zou de vleugelaanvaller van tevens een 'zielig mannetje' hebben genoemd.

"Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim."

"Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben", vervolgt Van der Ven. "Het feit dat hij naar de tribune ging en heel provocerend ging staan, terwijl ik niet wist wat er daarvoor exact had voorgevallen, dat vond ik van hem niet zo'n slimme actie. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik dat zei. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent."