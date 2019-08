Van der Vaart zegt weer 'nee' tegen dienstverband in Keuken Kampioen Divisie

Andries Jonker is er niet in geslaagd om Rafael van der Vaart naar Telstar te halen.

De trainer annex technisch directeur van de club uit de probeerde de gestopte middenvelder uit zijn voetbalpensioen te halen, maar Van der Vaart voelt er niets voor om terug te keren op de Nederlandse velden.

"Ik heb Rafael gebeld met de vraag of hij bij wil komen voetballen, ja. Helaas blijft hij vooralsnog bij zijn standpunt dat hij stopt", laat Jonker weten in gesprek met Voetbal International . De 36-jarige Van der Vaart zette in november een punt achter de samenwerking met het Deense Esbjerg fB wegens aanhoudend blessureleed.

Telstar probeerde onder voormalig trainer Mike Snoei ook al eens om Van der Vaart naar de club te halen, maar ook toen slaagde de poging niet. "Het is de grootste uitdaging voor technisch directeur Piet Buter en mij. Ik meen het: Rafael moet hier zijn loopbaan afsluiten. Hij komt hier uit de buurt en zijn vader rijdt op de fiets naar Telstar", liet Snoei vorig jaar april weten.

"Maar wat ik wel hartstikke leuk vind, is dat Rafael mij heeft aangegeven wellicht regelmatig mee te willen trainen", blijft Jonker positief. "Medio augustus komt hij langs om een en ander te bespreken. Leuk. Een speler met z'n staat van dienst is uiteraard van harte welkom in Velsen."

Telstar, dat onder meer Norwich City-huurling Charlie Gilmour en Glynor Plet binnenhaalde, begint maandag aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Jong .