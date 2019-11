Van der Vaart wacht af: "Zeker is dat hij de boel gaat opschudden"

Mauricio Pochettino was de afgelopen seizoenen de gevierde man bij Tottenham Hotspur.

De Argentijn won weliswaar geen prijzen in Noord-Londen, maar oogstte wel lof vanwege de manier waarop hij zijn ploeg liet spelen. Dit seizoen verloopt echter niet zoals gewenst voor the Spurs en dinsdagavond kwam het bericht naar buiten dat Pochettino op straat werd gezet. Voor oud-speler Rafael van der Vaart kwam dat nieuws ook als een verrassing.

“Voetbal is soms maar een gekke wereld. Dat weten we allemaal, de fans, de spelers, de staf. Ik was net zo geschokt als iedereen”, reageert de voormalige middenvelder donderdag via zijn Twitter-account op het ontslag van Pochettino. “Poch heeft het geweldig gedaan en het zal moeilijk worden om zijn prestaties met dit team en zijn passie voor de club te evenaren.”

Lees beneden verder

Tottenham benoemde José Mourinho niet lang na het ontslag van Pochettino als nieuwe manager en Van der Vaart is benieuwd hoe deze keuze uit zal pakken: “Er zijn niet veel zekerheden in het voetbal, maar eentje is wel dat Mourinho de boel op zal schudden. Dus laten we afwachten wat er gaat gebeuren.”

“Hij is een fenomenale coach, hij is rechtdoorzee en ambitieus, net als onze jongens. Dus Tottenham, kop op en borst vooruit. We zijn niet alleen de besten van Noord-Londen, maar van allemaal. Laat dat dan ook zien”, sluit Van der Vaart, die in het verleden twee jaar voor de Engelse club speelde, af.

Mourinho zit aankomende zaterdag tijdens de stadsderby tegen voor het eerst op de bank bij Tottenham.