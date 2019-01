Van der Vaart: "Van Gaal vond ik eerst een lul"

Rafael van der Vaart vertelt in een uitgebreid interview met Voetbal International over zijn ervaringen met trainers die hij heeft meegemaakt.

De voormalige spelmaker, die in 2018 zijn profcarrière beëindigde, noemt Marco van Basten als favoriete bondscoach die hij heeft gehad. "Omdat ik vind dat hij mij het beste gebruikte en me het meeste vertrouwen gaf. Vanaf de eerste tot de laatste minuut. Dat voelde heel fijn. Hij zei ook tegen 'de grote vier', zoals we op een bepaald moment werden genoemd: 'Jullie moeten het doen. Ga bij elkaar zitten en ga samen praten.' Dat deden we dan en je zag dat het steeds beter werd", vertelt de 35-jarige Van der Vaart.



"Van Basten heeft het veel beter gedaan dan veel mensen denken. Bij hem was het ook nooit een thema of Wesley en ik samen konden spelen, maar hoe gaan we hen samen laten functioneren. Dat gaf een heerlijk gevoel."



Op clubniveau kiest Van der Vaart voor Harry Redknapp, zijn toenmalige trainer bij Tottenham Hotspur. "Hij was niet eens zozeer de beste trainer die ik heb gehad, maar hij ging eigenlijk ook gewoon als fan op de bank zitten in de hoop dat hij een leuke wedstrijd zou zien. Tegen Arsenal speelde ik verreweg mijn beste wedstrijd ooit. Ik scoorde twee keer, maar we speelden 3-3 en moesten winnen. Van Persie scoorde die wedstrijd ook nog. En het enige wat Redknapp na afloop tegen de BBC zei, was: 'Ik wil alle 22 jongens plus Arsène Wenger bedanken, want ik heb een wereldavond gehad.' Terwijl we door dat gelijkspel geen Champions League-voetbal meer konden halen. Die reactie was wel typerend voor hem als persoon."



Van der Vaart kan zich zijn eerste derby met de Spurs tegen aartsrivaal Arsenal ook nog goed herinneren. "We moesten uit tegen Arsenal en Tottenham had daar al een jaar of twintig niet meer gewonnen. Ik heb de eerste helft twee ballen geraakt, één op het hoofd en één op de knie, geen knikker geraakt. We werden zoekgespeeld en kwamen met 2-0 achter. In de rust zei Redknapp in de kleedkamer alleen: 'Die eruit, die erin.' Aaron Lennon eruit, Jermain Defoe erin, volgens mij. En hij liep zo weg. Verder heeft Redknapp niks gezegd."



In de tweede helft kantelde het duel volledig. Van der Vaart gaf de assist bij de 2-1 van Gareth Bale en de oud-international benutte vervolgens een strafschop om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. "Ik dacht: het zal zo'n dag zijn, hè?" lacht hij. "Vlak voor tijd kregen we een vrije trap vanaf de zijkant. Ik gaf voor, Younes Kaboul kopte door en we wonnen daar met 2-3. Wat een feest, huilende mensen op de tribune... Na de wedstrijd gingen we de stad in en veel fans vroegen me wat Redknapp in de rust tegen ons had gezegd."



Ook oud-bondscoach Louis van Gaal komt ter sprake. "Toen hij bondscoach werd, was hij meteen eerlijk tegen iedereen. Tegen mij zei hij dat ik de tweede nummer 10 was en dat hij voor Wesley koos. 'Als de anderen drie keer slecht spelen, mag hij zes keer slecht spelen voordat jij een kans krijgt. Ik zou het ook begrijpen als je nu het hotel zou willen verlaten.' Dat was mijn eerste gesprek met hem. Als speler vind je een trainer altijd een lul als hij je niet opstelt. In het begin vond ik Van Gaal dus een lul, maar later vond ik het een prima kerel."