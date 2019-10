Van der Vaart stuurt na Klassieker berichtje met transferadvies naar Londen

Rafael van der Vaart hoopt dat Hakim Ziyech na dit seizoen de overstap maakt naar Tottenham Hotspur.

De oud-middenvelder van the Spurs heeft zondag, na de wedstrijd tussen en (4-0), een berichtje naar zijn voormalige werkgever gestuurd met het advies om de aanvaller over te nemen uit Amsterdam. Volgens Van der Vaart heeft Ziyech de kwaliteiten om ';een sensatie' te worden in Noord-Londen.

Het optreden van Ziyech tegen Feyenoord maakte indruk op Van der Vaart, vertelt hij aan de tafel van Studio Voetbal . De Marokkaans international opende de score in de derde minuut voor Ajax. "Ziyech is constant aan het zoeken, en ze spelen hem natuurlijk ook aan omdat hij de beste speler is. Maar het is allemaal zo makkelijk. Hij verdiende absoluut een tien voor zijn eerste helft", vindt Van der Vaart. "De commentator zei, toen hij gewisseld werd, dat hij veel balverlies leed. Dan denk ik: ben je niet goed bij je hoofd? "

Van der Vaart boorde zijn contacten bij zijn oude club aan. "Ik hoop echt dat hij, en dat meen ik serieus, naar gaat. Ik heb vandaag een bericht gestuurd. Ik heb gezegd: 'Haal na het seizoen Ziyech.' Ik ben ervan overtuigd dat hij daar echt een sensatie wordt. En ik hun het hem ook." Tafelgenoot Kees Jansma gunt het Ziyech ook, maar betwijfelt of de Ajacied het zal redden in de top van Engeland. Hij refereert aan de wedstrijd tussen Ajax en (0-1) van woensdag "Het was vandaag zó makkelijk voor goede voetballers om zich te onderscheiden. Maar in Engeland duelleer je met Chelsea. Het verschil is zó groot."

"In de kun je doen wat je wilt. Maar wees eerlijk: hoe speelde Ziyech echt tegen Chelsea? Natuurlijk mag je weleens slecht spelen, en ik ben een groot liefhebber van het type voetballer dat hij is. Maar woensdag, op het allerhoogste niveau, was hij niet degene die keihard werkte en duels won", voegt Jansma toe. Theo Janssen denkt echter dat Ziyech qua arbeid stappen heeft gezet. "In de laatste jaren is iedereen juist positief over de arbeid die hij levert. Hij werkt veel meer, loopt meer dan ooit, gaat duels aan en verdedigt mee tot aan de achterlijn. Als hij een halfjaar in Engeland speelt, dan is hij gewend."

Ziyech viel zondag ook op met zijn gedrag nadat hij ruim een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald door trainer Erik ten Hag. De aanvaller maakte op de bank een geïrriteerde indruk: hij gooide met een drinkbeker, de tape om zijn armen en tot slot met zijn schoen. Van der Vaart denkt dat het bijdraagt aan zijn imago van een 'eigenwijze' jongen, wat geïnteresseerde buitenlandse clubs zou kunnen afschrikken. "Het zou mij als trainer niet uitmaken, maar ik weet hoe clubs denken: die willen allemaal ideale schoonzonen. Wat kan mij het nou schelen? Het stadion loopt vol voor hem. Ik hoop dat Tottenham hem gewoon neemt en zegt: 'We gaan het wel zien.'"