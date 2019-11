Van der Vaart smult: "Zoveel kwaliteit, dit is biljarten"

Mohamed Ihattaren maakte tegen sc Heerenveen een zeer sterke indruk, zo luidt de conclusie bij Studio Voetbal.

De middenvelder van was bij de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen de Friezen een van de uitblinkers door verschillende mooie passjes te versturen.

Rafael van der Vaart is zondagavond lovend over de zeventienjarige spelmaker. "Het is wel lekker als je zulke spelers hebt. Het is geweldig voor ons allemaal dat Ihattaren voor Nederland heeft gekozen."

"Hij is een speler die je een beetje mist in het ", begint Van der Vaart. De oud-middenvelder erkent dat Ihattaren, net als de rest van PSV, beter gaat voetballen met de terugkeer van Steven Bergwijn en Donyell Malen.

"Nu kan je de bal naar voren brengen. De bal blijft je in de ploeg houden, je kan weer aanvallen... Nu hebben je verdedigers ook meer rust, net als de middenvelders. Dit ziet er echt veel beter uit."

"De eerste helft heb ik echt genoten en de tweede helft vergeten we gewoon. We hebben genoeg negatief gepraat. De eerste helft was geweldig om te zien."

Vervolgens krijgt Van der Vaart verschillende ballen van Ihattaren op tv te zien. "Je zag meteen hoe gevaarlijk ze waren. Kijk deze bal, niet normaal! Zoveel kwaliteit. Kijk deze dan, dit is biljarten! En deze dan?!"

Pierre van Hooijdonk concludeert dat je veel makkelijker trainer bent met topspelers om je heen. "De spelers maken de trainer, waar dan ook. Een heel dun laagje waar het andersom is", aldus de oud-spits.