Van der Vaart: "Niet lullig bedoeld, maar ik denk dat dit zijn max is"

Luuk de Jong was zondag drie keer trefzeker in het duel tussen PSV en Fortuna Sittard. De vraag waar zijn plafond ligt werd daarom opnieuw gesteld.

De 28-jarige spits wist tijdens het treffen met de Limburgers zijn honderdste doelpunt in dienst van de koploper van de Eredivisie te maken. Rafael van der Vaart laat zich bij Studio Voetbal positief uit over De Jong, maar stelt ook dat hij er goed aan doet om voorlopig in Eindhoven te blijven.

"Ik vind dat hij de ideale spits is voor PSV en hoop ook dat hij daar heel lang blijft. Dit is echt zijn niveau. Niet lullig bedoeld, maar ik denk dat dit zijn max is. Hij heeft bij Newcastle United gezeten, maar dat is toch anders met Engelse verdedigers die groot en sterk zijn”, stelt Van der Vaart. De Jong kende tamelijk teleurstellende periodes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United, alvorens hij in de Eredivisie terugkeerde bij PSV.



"Hier in Nederland kan hij heel veel betekenen. Waarom hij de ideale spits voor PSV is? Omdat PSV vaak de betere ploeg is", zo gaat de oud-middenvelder verder. Met achttien doelpunten lijkt De Jong onbedreigd af te stevenen op de titel topscorer van de Eredivisie. "En hij kan koppen, dat is echt niet normaal. Ik vind dat echt ongekend. Het heeft er niets mee te maken dat hij groter is dan de ander, maar het is z'n timing en dat hij net even die verdediger wegduwt. Ik vind dat mooi om te zien."



"Ik vind dit een voorbeeldprof", vult Kees Jansma aan. "Het is een buitengewoon prettige jongen, die goed is met de pers en de aanhang en goed is voor de club. Hij heeft af en toe een vormdip, maar komt toch altijd weer terug en is van grote waarde. Hij heeft een jaar gehad waarin hij geen knikker raakte en geen goal fabriceerde. Iedereen dacht: nu is het gebeurd, maar hij komt gewoon weer terug."