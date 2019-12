Van der Vaart 'nam wraak': "Ik zei tegen Van der Sar: hem meteen nemen"

Rafael van der Vaart gaf dinsdagavond bij een 'theatercollege' over Ajax antwoord op de vraag waarom hij nooit is teruggekeerd bij de Amsterdammers.

Van der Vaart gaf aan dat een overgang zeker tot de mogelijkheden behoorde.

'Twee keer was een overgang naar dichtbij, liet Van der Vaart weten. De eerste keer was in 2015, toen trainer Frank de Boer hem belde', schrijft journalist Menno Pot, die aanwezig was in het theater, in Het Parool. "'Hij wilde me wel hebben, maar alleen als spits'", zo wordt Van der Vaart geciteerd.

De Boer vond de oud-international als middenvelder niet goed genoeg meer. "Ik kreeg een contract voor één seizoen aangeboden. Daar sprak niet echt veel vertrouwen uit", aldus Van der Vaart, die koos voor een transfer naar , ook omdat de Spaanse club een meerjarig contract aanbood.

Een jaar later kreeg Van der Vaart wederom een belletje vanuit Amsterdam, ditmaal van directeur Edwin van der Sar. "'Ik dacht: nu gaat het gebeuren'", stelde Van der Vaart 'handenwrijvend'. "'Maar het eerste wat hij zei was: ik bel niet voor jou. Nou, lekker dan, dacht ik. Heiko Westermann , zei de Ajax-directeur, is dat wat? Ik zei: meteen nemen'", lachte Van der Vaart, die zo 'wraak nam'.

'Of het echt zo gegaan is, maakt niet zo veel uit. Het verhaal was heerlijk. Dat was precies genoeg', besluit Pot.

Westermann maakte in de zomer van 2016 de overstap van Real Betis naar Ajax. De oud-verdediger kon bij de Amsterdammers echter niet imponeren en kwam tot slechts acht wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax. Na een jaar vertrok de Duitser naar Austria Wien, waar hij een seizoen speelde alvorens hij stopte met zijn voetballoopbaan.