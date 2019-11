Van der Vaart maakt gehakt van analyse Derksen: "Het was zo bedoeld"

Rafael van der Vaart steekt nog maar eens de loftrompet over Hakim Ziyech.

In de knotsgekke -wedstrijd tegen (4-4) van dinsdag was hij wederom een van de uitblinkers bij . De oud-speler, die Ziyech onlangs aanbood bij zijn oude werkgever , is blij dat de aanvallende middenvelder in ieder geval dit seizoen nog in Amsterdam te bewonderen is.

"Wat is Ajax goed geworden, hé", deelt Van der Vaart bij Radio Veronica complimenten uit aan het elftal van trainer Erik ten Hag. "Als je Ziyech toch ziet spelen, zoveel kwaliteit. Quincy Promes die helemaal los lijkt te zijn."

Lees beneden verder

Analist Johan Derksen zag Ziyech op gelukkig wijze scoren, maar Van der Vaart vindt dat klinkklare onzin. "Het is zo'n wereldgoal, dan moet je niet eens aan Ziyech vragen of het zo was bedoeld. Het was gewoon zo bedoeld."

Van der Vaart had tijdens het duel met Chelsea niet gelijk door dat Daley Blind en Joël Veltman van het veld waren gestuurd. Hij moest er zelfs op gewezen worden. "Het ligt misschien aan de leeftijd, maar Estevana (vriendin van Van der Vaart, red.) is over het algemeen wat scherper dan ik. Zij zag het meteen." De voormalige Ajacied was echt met stomheid geslagen. "Ik heb zoiets nog niet eerder gezien, hoor."

Ajax vervolgt de zondag met een thuiswedstrijd tegen het goed presterende . Van der Vaart verwacht desondanks dat de koploper de drie punten in Amsterdam houdt. "Je moet goed beginnen tegen ze, wat een cliché weer, maar het is wel zo. Utrecht heeft best een goed team met allemaal spelers die net de top niet hebben gehaald maar Ajax wint dit gewoon met 3-1." Het eerste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA klinkt zondag om 12.15 uur.