Van der Vaart kritisch: "Deze spelers verdienden een andere aanpak"

Rafael van der Vaart zet zijn vraagtekens bij de aftocht van Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller bij de Duitse nationale ploeg.

De drie routiniers van worden door bondscoach Joachim Löw niet langer opgeroepen. Van der Vaart vindt dat de timing van de bondscoach niet sterk is. In gesprek met BILD laat de 109-voudig international van Oranje weten dat de Duitser beter een ander moment had kunnen kiezen. "Naar mijn mening had dat afgelopen zomer beter gekund", vertelt Van der Vaart.



Ook op sportief gebied is de 36-jarige oud-voetballer het niet eens met Löw. "Dat is een harde maatregel. Deze spelers hebben heel veel hun land betekend en verdienden een andere aanpak. Ik denk dat Mats Hummels en Jérôme Boateng centraal achterin beter zijn dan bijvoorbeeld Niklas Süle", aldus Van der Vaart, die niet verwacht dat Oranje zondag in de EK-kwalificatie opnieuw een gemakkelijke overwinning gaat boeken. "Dat denk ik niet. Ondanks alle onrust heeft Duitsland veel kwaliteit en talent. Alles is mogelijk, ik kijk erg uit naar deze wedstrijd."



Van der Vaart zal zelf als analist aanwezig zijn bij het treffen in de Johan Cruijff ArenA. Het leven na het voetbal bevalt hem dan ook prima. "Ik ben blij dat ik als analist op de Nederlandse televisie kan werken. Daarnaast was ik ook uitgenodigd voor Sky90 en de Noorse tv. Dat is gewoon geweldig, ik heb er veel plezier in", oppert de oud-Ajacied, die zijn voetbalschoenen vorig jaar aan de wilgen hing.



In Duitsland is Van der Vaart nog altijd een graag geziene gast door zijn verleden bij Hamburger SV. Inmiddels is de club gedegradeerd naar de 2. , waar HSV de jacht op promotie heeft ingezet. Van der Vaart volgt de club nog steeds op de voet. "Natuurlijk, HSV is en zal altijd mijn club zijn. Ondanks dat ik er zelf niet meer speel, blijf ik gefascineerd door de club." Van der Vaart speelde tussen 2005 en 2008 bij die Rothosen en keerde in 2013 terug voor nog eens drie seizoenen in het Volksparkstadion.