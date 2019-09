Van der Vaart: "Ik heb het gevoel dat hij niet op middenveld van Ajax hoort"

Donny van de Beek ontbrak de afgelopen weken bij Ajax vanwege een hamstringblessure, maar zondag kon de middenvelder als invaller zijn rentree maken.

Hoewel de Oranje-international in de topper tegen zijn stempel nog niet wist te drukken op het spel van de Amsterdammers, vindt Pierre van Hooijdonk het een goede zaak dat Van de Beek weer terug is.

"Hij maakt beter. Superbelangrijk", analyseert de oud-spits bij de NOS. De ploeg van Erik ten Hag boekte ook tijdens de afwezigheid van Van de Beek goede resultaten.

Wat Van Hooijdonk betreft krijgt de middenvelder echter zo snel mogelijk zijn basisplaats terug en wordt Quincy Promes eruit gehaald of op een andere plek gezet.

"Promes van de tien-positie halen. Bij Ajax hoort maar een speler op tien en dat is Donny van de Beek", is hij stellig. Van de Beek wordt in de afgelopen weken echter ook genoemd voor een van de controlerende posities.

Lees beneden verder

Lisandro Martínez en Edson Álvarez vormden in de laatste paar wedstrijden het blok op het middenveld. "Donny kan ook erachter spelen op de plek van Álvarez", voegt Theo Janssen toe.

Rafael van der Vaart is het eens met deze observatie en denkt dat Ten Hag nog genoeg kan schuiven binnen zijn elftal: "Van Álvarez heb ik het gevoel dat hij niet op het middenveld hoort."

Ajax speelt woensdagavond een inhaalwedstrijd tegen , maar het is nog niet helemaal duidelijk of Van de Beek dan fit genoeg is om in de basis te beginnen.