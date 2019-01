Van der Vaart: "Het is moeilijk om een voorspelling te doen"

Rafael van der Vaart kijkt uit naar de duels tussen Real Madrid en Ajax, twee voormalige werkgevers, in de achtste finales van de Champions League.

De oud-voetballer geeft woensdag in gesprek met Marca aan dat de titelverdediger de borst kan natmaken. "Ajax is geweldig bezig, beschikt over geweldige talenten en winnen alle wedstrijden met geweldig voetbal", somt de voormalig international op. "Ze spelen aanvallend voetbal, scoren veel en de supporters zijn fantastisch."

"Het zullen moeilijke wedstrijden voor Real Madrid zijn", denkt Van der Vaart. "Het is moeilijk om een voorspelling te doen. In Nederland denken de mensen dat Ajax absoluut gaat winnen, maar ik wil iedereen eraan herinneren dat Real in de Champions League Real is. Het zal dus ook een moeilijke wedstrijd voor Ajax zijn. Ze zullen kans maken om een ronde verder te komen, maar ze zullen op hun best moeten zijn om de kwartfinales te halen."



De filosofie van Johan Cruijff komt nog altijd in het spel van Ajax voor, zo benadrukt Van der Vaart. "Ajax heeft dezelfde filosofie als Barcelona. Ze willen de bal en naar voren spelen. Ze zullen tegen Real Madrid net zo spelen als tegen een kleine club. Zonder angst. Dat is iets wat de club groot maakt." Het gebrek aan ervaring kan Ajax opbreken. "Dat is het voordeel waar Real Madrid over beschikt, ze hebben heel veel ervaring. Ze zijn het gewend om finales te spelen. Het is wel zo dat Ajax volwassener is geworden sinds de verloren Europa League-finale tegen Manchester United."



Van der Vaart weet dat Real Madrid in eigen land niet aan de verwachtingen kan voldoen, maar de Champions League is de Madrileense topclub de laatste jaren op het lijf geschreven. "Daarom is Real Madrid de beste club ter wereld. Ze hebben twaalf Champions League’s. Dat heeft geen enkele club. Als je voor Real Madrid speelt, voel je dat de landstitel belangrijk is, net als de beker, maar de Champions League is een ander verhaal. Of een vierde Champions League op rij mogelijk is? Ja, absoluut. Als er een club is die daartoe in staat is, is dat Real Madrid. Je moet ze nooit uitsluiten en zeker niet in Europa."



Van der Vaart ziet Juventus ook als een favoriet voor de eindzege, zeker met Cristiano Ronaldo in de gelederen. "Elk team mét Cristiano Ronaldo zal altijd favoriet zijn. Hij maakt zijn ploeggenoten beter. Je geeft hem de bal en je weet dat hij kan scoren. Een garantie voor succes. Of ik toch een voorspelling voor Ajax - Real Madrid wil geven? Ik ben daar erg slecht in, maar ik denk dat het in Nederland 2-2 wordt."