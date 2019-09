Van der Vaart: "Gevaarlijk om te zeggen, maar hij kan niveau-Robben halen"

In Studio Voetbal werd zondagavond lyrisch teruggeblikt op de wedstrijd van Memphis Depay tegen Duitsland.

Mede onder aanvoering van de spits van , die zelf niet scoorde, won Oranje vrijdag met 2-4 van die Mannschaft.

"Het is misschien gevaarlijk om te zeggen, maar ik vind dat hij het niveau van Arjen Robben kan aantikken", aldus Rafael van der Vaart. "Zo belangrijk voor het elftal zijn. Hij laat het ook al twee jaar zien. Je ziet ook: die verdedigers hebben angst, al konden die verdedigers van Duitsland er geen klote van. Hij draait een paar keer weg, dat is gewoon werelds."

Ook Theo Janssen genoot van het optreden van Depay. "Ik vond Memphis heel erg belangrijk. In alles wat-ie doet: balvast, maar ook heel veel energie leveren voor de rest van het elftal", vertelt de oud-middenvelder.

"Hij maakt de spelers om zich heen beter. Hij doet zóveel, dat had ik niet verwacht voordat Ronald Koeman er was, toen zag je dat niet bij hem. Sinds Koeman er is vind ik dat hij heel stabiel is geworden binnen Oranje."

Pierre van Hooijdonk weet dat Depay trainers weleens hoofdbrekens bezorgt. "Voor trainers is het soms lastig, want hij heeft bepaalde bewegingen, en neemt risico's op plekken van het veld, waarvan je denkt: het is nu twee keer fout gegaan, doe de derde keer maar even simpel. Maar hij doet dat niet, hij gaat de derde en vierde keer ook gewoon weer, en het lukt dan ook gewoon weer", zegt de voormalige spits.