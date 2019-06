Van der Vaart geeft 'uitzonderlijke' Ajacied Duits transferadvies

Matthijs de Ligt doet er goed aan om naar Bayern München te verkassen, zo vindt Rafael van der Vaart.

De oud-speler van onder andere en Hamburger SV denkt dat de verdediger van , die aan bijna alle Europese topclubs wordt gelinkt, goed past in Duitsland.

"Ik denk dat Bayern de juiste club voor hem zou zijn en ik denk dat hij een speler is die zich comfortabel voelt in Duitsland", aldus Van der Vaart tegenover Sky Deutschland. De Ligt wordt al tijden in verband gebracht met vooral . Afgelopen woensdag schreef Sportechter dat en Paris Saint-Germain de belangrijkste kandidaten zijn voor de negentienjarige centrumverdediger. Ook en dromen nog altijd van de komst van de Oranje-international.



De dit jaar gestopte Van der Vaart spreekt zich lyrisch uit over De Ligt en diens ploeggenoot Frenkie de Jong, die komende zomer van Ajax naar Barcelona gaat. "Beiden zijn uitzonderlijke spelers, het Nederlandse voetbal moet hun ouders bedanken voor hun geboorte", zegt de gestopte middenvelder, die denkt dat het over een unieke generatie beschikt. "Zulke talenten zijn er slechts eens per enkele tientallen jaren."