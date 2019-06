"Van der Vaart en Sneijder boven mij in de hiërarchie? Dan begrijp je het niet"

Zijn moeizame relatie met voormalig Oranje-bondscoach Marco van Basten zit Clarence Seedorf nog altijd dwars.

De meest succesvolle Nederlandse voetballer aller tijden ontbrak op het WK 2006 en het EK 2008; Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder stonden hoger op de pikorde van Van Basten. In de uitzending van College Tour van zondagavond vertelt Seedorf over zijn relatie met Van Basten.



De 87-voudig international van Oranje had aanvankelijk een positief beeld over San Marco , die tussen 2004 en 2008 de scepter zwaaide als bondscoach. Van zijn toenmalige trainer bij , Fabio Capello, had Seedorf gehoord dat hij en Van Basten 'veel op elkaar leken'. "Capello vertelde altijd dat Van Basten er alles aandeed om beter te worden", legt hij uit. "Vervolgens kwam ik bij Oranje nadat Van Basten helaas al van alles over mij had gezegd."



Het was volgens Seedorf een 'politieke keuze' om hem uit de selectie te houden voor de toernooien. Het deed pijn bij de voormalig topvoetballer, zo geeft hij toe. "Want je bent sportman en je wordt de kans ontnomen om een toernooi mee te maken." In mei 2008 bedankte Seedorf voor Oranje zolang Van Basten bondscoach zou zijn. "We konden goed met elkaar praten over zaken, maar we hadden een verschil van visie en meningen."



"Ik had geen zin om weer met negativiteit te zitten, dus heb ik een keuze gemaakt", verklaart hij elf jaar na dato. "Ik denk dat het een gemiste kans is geweest met Marco. Ik zag het wel zitten." Seedorf wil niet mee in de suggestie dat Van der Vaart en Sneijder hoger stonden in de hiërarchie. "De beste spelers moeten spelen voor het , punt. En als jij zegt dat Sneijder en Van der Vaart hoger staan in de hiërarchie, dan heb je niet begrepen wat hiërarchie betekent. Hiërarchie betekent hoeveel strepen je hebt. En ik heb meer strepen dan die jongens."