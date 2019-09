Van der Vaart brandt PSV'er af: "Een verdediger die niet verdedigt"

Rafael van der Vaart en Theo Janssen zijn bepaald niet onder de indruk van het optreden van Timo Baumgartl tijdens PSV - Ajax (1-1).

De analisten van Studio Voetbal zijn van mening dat de verdediger van met name in de duels een erg povere indruk maakte. "Je hebt verdedigers die niet verdedigen", aldus Van der Vaart.

"Hij doet niks, hij pakt zijn tegenstander niet aan, gaat op zijn kont zitten", doelt de oud-Ajacied op een situatie waarbij Dusan Tadic bij Baumgartl weg draaide en een grote kans kreeg. "Ik vind het heel, heel matig. Ik hoorde de verslaggever ook nog zeggen dat-ie opvallend rustig speelde, wat hij bedoelde als compliment. Ik was dat wel met hem eens, maar dan niet als compliment. Als je zo'n speler voor veel geld haalt, mag je een beetje meer verwachten, vind ik."

Janssen kan zich vinden in het relaas van zijn collega-analist. "Hij dekt niet, gaat niet echt duels aan. Hij schuift een beetje mee", zegt Janssen, die de transfersom van tien miljoen euro die PSV voor Baumgartl betaalde, 'heel erg veel' vindt.

"Achteraf natuurlijk helemaal, als je Daniel Schwaab weer terughaalt. Dan is het heel veel geld. Maar ik snap PSV wel dat ze hem nu laten staan. Ze hebben zoveel geld betaald dat je die jongen nu ook de kans moet geven om zich te herstellen, maar vandaag had-ie heel veel moeite."

Baumgartl kwam in vijf van de zes competitieduels van PSV in actie, hij miste alleen de eerste wedstrijd tegen . In de was de nieuweling donderdag belangrijk met een doelpunt in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal.