Van der Vaart baalt: "Ik had hem bij Bayern München of Barcelona willen zien"

Rafael van der Vaart betwijfelt of Matthijs de Ligt de juiste keuze heeft gemaakt met zijn transfer van Ajax naar Juventus.

De voormalig middenvelder had De Ligt liever bij een andere grootmacht gezien, vertelt hij aan TMW. De Ligt kende een ongelukkig debuut voor tegen , maar herpakte zich daarna met twee sterke interlands in het .

"Ik had liever gezien dat hij naar of was gegaan", stelt Van der Vaart. "Hij heeft aanpassingsproblemen en het is niet makkelijk om te concurreren met spelers als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, al is Chiellini nu geblesseerd. Maar De Ligt is een heel getalenteerde speler."

Door de langdurige blessure van Chiellini behoudt De Ligt uitzicht op een basisplaats, al heeft hij concurrentie van Merih Demiral. Zaterdag wordt duidelijk voor wie trainer Maurizio Sarri, terug na een longontsteking, kiest in het uitduel met .

Van der Vaart wordt ook gevraagd naar zijn oordeel over de ontwikkeling van Virgil van Dijk. De partner van De Ligt in het centrum van Oranje werd vorige week door de UEFA verkozen tot Europees voetballer van het jaar.

"Hij is niet de beste speler ter wereld, maar het is wel een bijzondere speler", is Van der Vaart van mening. "Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn de allerbeste, al kun je verdedigers en aanvallers niet met elkaar vergelijken."

Donderdag deed de oud-international nog mee tijdens de testimonial van Vincent Kompany in Manchester.