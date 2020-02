Van der Vaart baalt: "Een heerlijke speler, maar hij zit bij de verkeerde club"

De ontwikkeling van João Félix baart Rafael van der Vaart zorgen.

Het Portugese wonderkind maakte afgelopen zomer voor een recordbedrag van 126 miljoen euro de overstap van naar , maar heeft tot dusver nog niet weten te voldoen aan de hoge verwachtingen.

João Félix is tot overmaat van ramp inmiddels ook in de lappenmand beland en Van der Vaart vraagt zich openlijk af of de twintigjarige aanvaller überhaupt de juiste stap in zijn carrière heeft gemaakt.



Félix had de clubs afgelopen zomer voor het uitkiezen, maar opteerde uiteindelijk voor een transfer naar Atlético Madrid. In dienst van de Spaanse club beleeft hij een moeizaam debuutjaar: in 24 officiële wedstrijden wist hij pas 4 doelpunten te maken.

De stadsderby van zaterdagmiddag tegen moet hij vanwege een spierblessure aan zich voorbij laten gaan. "Ik vind het een heerlijke speler, maar hij zit bij de verkeerde club", vertelt Van der Vaart rondom de Madrileense derby bij Ziggo Sport.

De oud-middenvelder van onder meer en Real Madrid richt zich in zijn betoog mede tot Diego Simeone, sinds 2011 de trainer van Atlético Madrid. Simeone heeft een respectabele staat van dienst, maar Van der Vaart had graag gezien dat Atlético Madrid avontuurlijker ging voetballen na de zomerse komst van João Félix.

"Toen ze hem haalden, dacht ik: ze gaan voetballen. Maar dat doen ze helemaal niet", legt de analist uit. Volgens Van der Vaart wordt João Félix simpelweg niet op de juiste manier bediend door zijn ploeggenoten. "Je ziet hem heel veel in de zestien komen. Daar wordt hij nog wel een paar keer gevaarlijk, maar ik wil hem veel meer op het middenveld aan de bal zien en hem die passjes zien geven."

"De kwaliteit druipt van hem af, maar er zijn te weinig momenten dat hij Atlético echt bij de hand neemt", vervolgt de oud-voetballer, die kritisch is op Simeone. "Natuurlijk snap ik dat winnen het belangrijkste is wat er is, maar als jij zo'n speler haalt, moet je je elftal eigenlijk om hem heen bouwen. Dat doet hij niet."

"Ze spelen heel veel terug, heel compact. Dit is zijn stijl van spelen: liever zonder bal en er dan op de counter uitkomen. Dat kan op zich ook wel, maar dit is een speler die aan de bal moet zijn en het tempo van de wedstrijd moet bepalen. Dan zit je gewoon bij de verkeerde club en waarschijnlijk de verkeerde trainer."