Van der Vaart: "Als ik bondscoach was zou ik hem erbij nemen"

Ronald Koeman zou er volgens Rafael van der Vaart goed aan doen om Klaas-Jan Huntelaar weer bij de selectie van het Nederlands elftal te halen.

De spits van speelde 76 interlands voor Oranje, maar werd al lange tijd niet meer opgeroepen. Huntelaar is bij zijn werkgever niet zeker van een vaste basisplaats en moet dit seizoen genoegen nemen met spaarzame invalbeurten.

Van der Vaart is ervan overtuigd dat Huntelaar nog van grote waarde kan zijn voor het . "Ik ben een enorme fan van Klaas. Een oudere speler in een selectie kan goud waard zijn. Als ik bondscoach was zou ik hem erbij nemen", aldus de oud-international bij de NOS. "Bij Ajax speelt hij ook weinig. Dat vind ik ook gek. Als je naar zijn statistieken kijkt, hij scoort áltijd. Ook bij het Nederlands elftal. Soms denk je: hoe is het mogelijk?"



De 35-jarige Huntelaar keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax en kwam vorig seizoen in de tot 13 doelpunten in 28 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij 22 keer in actie in de competitie en was hij tien keer trefzeker. In de kiest trainer Erik ten Hag vaak voor Dusan Tadic in de spits, terwijl in de competitie Kasper Dolberg de voorkeur krijgt.



"Ik sprak hem toen ik door Ajax werd uitgenodigd voor de duels met . Hij zei dat hij zijn rol wist", aldus Van der Vaart. "Toen Ajax hem terughaalde, dacht ik al dat Dolberg daar niet blij van zou worden. Huntelaar is geen tweede spits en ook nog eens heel erg goed. Daar word je als jonge speler onzeker van."