Van der Vaart: "Ajax of Feyenoord moet hem een vijfjarig contract geven"

Feyenoord won vorige week nog met ruime cijfers van Ajax, maar zondag volgde een teleurstellende nederlaag tegen stadsgenoot Excelsior.

Naast Mounir El Hamdaoui was Jerdy Schouten een van de grote uitblinkers aan de kant van de Kralingers en volgens Rafael van der Vaart is de middenvelder goed genoeg om de stap naar de Nederlandse top te maken.

"Een heerlijke speler. Hij weet altijd wat er gebeurt, zit overal tussen, zoekt altijd de voetballende oplossing, heeft een goede bouw, loopt rechtop. Als ik Ajax of Feyenoord was zou ik hem een vijfjarig contract geven en dan nog een jaar uitlenen aan Excelsior", vertelde hij bij Studio Voetbal . Van der Vaart krijgt bijval van journalist Kees Jansma, die ook genoot van het spel van Schouten.



"Die kan zeker hogerop. Naar AZ of zo. Qua voetbal is hij echt heel erg goed." El Hamdaoui maakte eveneens indruk tegen Feyenoord, zo constateerde Volkskrant -journalist Willem Vissers. Hij vond de 34-jarige routinier de beste speler op het veld: "Alleen al die pass op de winnende goal en daarvoor die steekpass op Mikael Anderson."



Vissers noemt het wel 'zorgwekkend' dat El Hamdaoui en de 35-jarige Robin van Persie nog zo belangrijk zijn voor hun ploegen: "Daar moeten andere spelers in de Eredivisie zichzelf weleens vragen over stellen." Van der Vaart beaamt de woorden van Vissers: "Van Persie is gewoon zichzelf en is meteen veruit de beste van Feyenoord. Dat zegt genoeg."