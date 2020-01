Van der Vaart adviseert Naci Ünüvar andere rol bij eerste van Ajax

Rafael van der Vaart was zelf zeventien jaar en twee maanden oud toen hij zijn debuut voor Ajax maakte.

Hij staat daarmee nog nét in de toptien van jongste -debutanten ooit. Een lijst die door Ryan Gravenberch (16 jaar, 130 dagen) wordt aangevoerd en waar Naci Ünüvar met 16 jaar en 223 dagen aan werd toegevoegd.

De oud-voetballer kijkt naar eigen zeggen met heel veel plezier naar de talenten die nu aan het doorbreken zijn. Ünüvar luisterde zijn eerste optreden voor Ajax ook nog eens op met een doelpunt vanaf elf meter, een penalty die hij zelf opeiste.

"Die positieve arrogantie is iets waar ik van houd", zegt Van der Vaart vrijdag in gesprek met De Telegraaf. "Elk talent dat momenteel doorbreekt bij Ajax, lijkt daarover te beschikken."

"'Geef mij die bal maar, dan komt het goed', stralen ze uit. En dat vind ik prachtig." Hij prijst vooral Gravenberch. "Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een beresterk lichaam. Ik vind hem een Pogba-achtig type."

Van der Vaart ziet Ünüvar en Gravenberch nu 'zweven', zoals ook hij in het verleden deed na zijn debuut en zijn eerste doelpunt. "Maar het is zaak om snel weer met beide benen op de grond te staan, want je moét scherp zijn."

"Van een relatief onbekende speler ben je opeens een bekende Nederlander. En dan is het lastig om jezelf te blijven. Maar ga je naast je schoenen lopen, dan kan je carrière weer vrij snel voorbij zijn."

Gravenberch en Ünüvar hebben twee streepjes voor ten opzichte van de tienerversie van Van der Vaart, zo benadrukt de voormalig Oranje-international. "Toen ik debuteerde stond Ajax vierde en draaide het elftal voor geen meter."

"Je ziet aan Ryan dat het in een team met Hakim Ziyech en Dusan Tadic, dat vorig seizoen in de een aantal topclubs ondersteboven speelde, heerlijk meevoetballen is. Je wordt meegetrokken naar het hoge niveau."

Ook het feit dat Jong Ajax in de uitkomt, is volgens de analist een voordeel. Meedoen met het tweede was destijds een stap terug. "Voor Gravenberch, Ünüvar en veel jongens die ze voorgingen, is Jong Ajax een geweldige tussenstap."

"Ik vertrok nog met spillepootjes naar het buitenland en werd daar een echte kerel. De huidige talenten zijn verder dan wij waren." Van der Vaart adviseert Ünüvar om eerst genoegen te nemen met een rol vanaf links, ook al is de nummer tien-positie zijn favoriete rol.

"Dan heb je veel vrijheden, terwijl je als nummer tien van alle kanten verkeer op je afkrijgt. En dat is in het eerste echt iets anders dan in de jeugd of bij Jong Ajax."