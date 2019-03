Van der Vaart adviseert De Ligt: "Het is niet duidelijk of zij blijven"

Rafael van der Vaart ziet voor Matthijs de Ligt een toekomst in de Bundesliga. Als het aan hem ligt, gaat de verdediger van Ajax naar Bayern München.

De Duitse topclub is één van de geïnteresseerden en zal komende zomer ongetwijfeld een poging gaan wagen in de Johan Cruijff ArenA. Van der Vaart weet zeker dat de nog altijd maar 19-jarige Ajacied zal slagen in Duitsland. "Bayern moet De Ligt halen, hij is absoluut een speler voor hen", verzekert hij in gesprek met Sport1.



Het is nog maar de vraag welke centrale verdedigers ook volgend seizoen bij Bayern zullen spelen. Volgens Van der Vaart is dat goed voor De Ligt. "Ik zou hem adviseren om daarheen te gaan, hoewel ik altijd heb gezegd dat hij een goede speler voor zou zijn. Bayern speelt in het centrum met Niklas Süle, Mats Hummels en Jérôme Boateng, maar het is niet duidelijk of Hummels en Boateng zullen blijven. Er zou dus ruimte zijn voor De Ligt. Die jongen is een groot talent en heeft veel kwaliteit."



Dat De Ligt nog een tiener is, is wat Van der Vaart betreft alleen meer gunstig voor de recordkampioen van de . "De Ligt is slechts negentien jaar oud en heeft het charisma en zelfvertrouwen van een dertigjarige. Hij doet het goed in interviews en gedraagt zich nuchter en volwassen. Dit is een speler die zijn hoofd niet laat hangen na fouten en door blijft gaan. Hij is nu al een groot voorbeeld voor veel talenten in Nederland", vertelt de oud-speler van onder meer en Hamburger SV.



Van der Vaart zag echter wel dat De Ligt een mindere wedstrijd speelde met Oranje tegen Duitsland. "Voor de wedstrijd dacht iedereen dat we opnieuw van de Duitsers gingen winnen, maar voorin hebben ze enorm veel kwaliteit. Ze zijn brutaal en dat hebben ze in de eerste helft laten zien tegen Oranje, dat was ongelooflijk. In de tweede helft heb je gezien dat de Duitsers niet meer van wereldklasse zijn. Achterin zijn er extreme zwakheden", blikt Van der Vaart terug op de 2-3 zege van Duitsland in de EK-kwalificatiewedstrijd.