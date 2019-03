Van der Sar: "Zou kunnen dat we hem op het oog hebben"

Edwin van der Sar weigert te bevestigen dat Razvan Marin op weg is naar Ajax. De Amsterdamse club zou met Standard Luik een akkoord hebben bereikt.

Maandagavond berichtten onder meer De Telegraaf en Voetbal International dat met Marin de gewenste opvolger van Frenkie de Jong binnen zou hebben. Laatstgenoemde verkast aan het einde van dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro naar , waardoor Ajax met een volle portemonnee op zoek kan naar een opvolger.



Van der Sar bevestigt dinsdag tegenover de NOS dat de zoektocht naar een vervanger voor De Jong reeds gestart is. Of Marin ook daadwerkelijk de beoogde opvolger is, wil hij echter niet bevestigen. "We zoeken naar een vervanger van Frenkie de Jong. We hebben een aantal spelers op het oog en daar zou Marin er zomaar één van kunnen zijn. Het is in ieder geval nog niet rond", zo klinkt het.



Ajax zou voor twaalf miljoen euro een akkoord hebben bereikt met over een transfer van Marin. De speler zelf heeft naar verluidt al een mondeling akkoord met de huidige nummer twee van de en moet alleen nog medisch gekeurd worden. Naar verwachting gebeurt dat na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Roemenië en Faeröer van dinsdagavond. Mocht de 22-jarige middenvelder de keuring met succes doorstaan, dan tekent hij voor vijf seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.