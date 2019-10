Van der Sar wil andere Champions League-regels: "Meer clubgerelateerd"

Edwin van de Sar heeft zich wederom kritisch uitgelaten over de kwalificatieregeling in de Champions League.

Het steekt de directeur van dat zijn club zich dit seizoen, ondanks de -successen van afgelopen jaargang, via de kwalificatie moest plaatsen voor de nieuwe editie van het miljardenbal.

"Het afgelopen jaar haal je de halve finale en moeten we alsnog twee rondes door", constateert Van der Sar tegenover Ajax Inside. "Natuurlijk zit dat veel in het landencoëfficiënt, maar ik denk niet dat het eerlijk is als in Italië een hoop punten haalt en Atalanta automatisch in de Champions League zit."

Volgens Van der Sar zou de UEFA moeten nadenken over een andere opzet van de kwalificatieregels. "Je zou meer clubgerelateerd kunnen kijken. Wat zijn je prestaties in het verleden geweest en hoe hoog sta je in het Europees klassement?"

"Kijk je naar begroting, naar hoeveel jeugdspelers je hebt? Je kunt er allerlei parameters bijhalen. Ik denk dat het belangrijk is om Europees voetbal in zoveel mogelijk Europese landen te laten spelen en je niet alleen te concentreren op de top vijf landen."

Van der Sar wordt verder gevraagd naar het feit dat Ajax zondag opnieuw geen uitsupporters mag meenemen naar . "Het hoeft in mijn ogen niet zo heel moeilijk te zijn", zegt de oud-doelman.

"Het zijn een aantal bussen met supporters die hier ingeladen worden en die worden in een modern stadion voor de deur afgezet, bij een hek. Ze gaan naar binnen en zitten in hun vak."

"Wij vinden dat de gemeente en ADO de bal te veel naar elkaar toespelen. Nu is de maat vol. Laten we na volgende week meteen de agenda's gaan trekken om afspraken neer te zetten."