Van der Sar weerstaat lokroep oude bekende: "Nog niet klaar bij Ajax"

Manchester United wil een Director of Football aanstellen om manager Ole Gunnar Solskjaer te ondersteunen op technisch gebied.

Edwin van der Sar lijkt een voorname kandidaat te zijn voor deze functie. De algemeen directeur van is naar eigen zeggen echter nog 'niet klaar; met zijn werkzaamheden in de Johan Cruijff ArenA. Van der Sar speelde tussen 2005 en 2011 op Old Trafford en heeft daardoor nog steeds een goede reputatie bij the Red Devils.

"Ik denk dat ik al eerder heb gezegd dat ik successen wil boeken bij Ajax", stelt Van der Sar voorafgaand aan het -duel van Ajax met tegenover BT Sport . "Als speler moet je werken aan je zelfvertrouwen en je kwaliteiten, je sterke punten. Ik probeer nu als directeur mijn weg te vinden en ik heb al gemerkt dat er veel zaken behoorlijk anders zijn."

Lees beneden verder

"Ik ben hier nog niet klaar, er is nog een hoop werk te verzetten", vervolgt Van der Sar zijn uitleg. "Het was misschien anders geweest als we afgelopen seizoen de finale van de Champions League hadden bereikt. Dan was ik wellicht klaar geweest voor die stap. Maar momenteel concentreer ik mij puur en alleen op mijn werkzaamheden voor Ajax." De regerend landskampioen werd in de halve eindstrijd van het miljardenbal in extremis uitgeschakeld door , dat in de finale niet was opgewassen tegen (0-2).

Van der Sar zag Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong afgelopen zomer vertrekken naar respectievelijk en . "Maar ik ben blij dat we Hakim Ziyech, David Neres, André Onana en Nicolás Tagliafico hebben weten te behouden", benadrukt de Ajax-directeur. "We hebben hun contracten opgewaardeerd met de belofte dat Ajax er niet zwakker op zou worden. We spelen op topniveau in Europa, dus ik denk dat ze ook heel blij zijn dat ze nog steeds voor Ajax uitkomen."

Ajax kan op financieel gebied niet wedijveren met clubs uit bijvoorbeeld de Premier League, maar Van der Sar ziet wel andere manieren om met de Amsterdamse club succesvol te zijn op het Europese toneel. "We moeten het hier op een andere manier aanpakken, dat doen we door getalenteerde spelers te gebruiken. We geven talenten de kans om zich te bewijzen in het eerste elftal. De toekomst is voor ons als club en voor de spelers volstrekt helder. De technische staf en de spelers moeten er dan voor zorgen dat we het niveau van afgelopen seizoen weten vast te houden."