Van der Sar: "We hebben daar successen behaald en doen nu volgende stap"

Ajax bereidt zich momenteel in Orlando, waar het ook deelneemt aan de Florida Cup, voor op de tweede seizoenshelft en dat is geen toeval.

De Amsterdammers openden vorig jaar al een kantoor in New York en gaan er in de toekomst alles aan doen om de naamsbekendheid en de commerciële mogelijkheden van de club in de Verenigde Staten te vergroten.

"We hebben ons een aantal jaar geleden op China en Azië gericht en daar ook succes behaald. En nu doen we een volgende stap: hoe kunnen we Ajax positioneren in Amerika?", legt algemeen directeur Edwin van der Sar uit in gesprek met de NOS . De voormalige doelman durft zichzelf niet te omschrijven als een expert op het gebied van het Amerikaanse voetbal, maar omschrijft de VS wel als een 'groot voetballand'.



"Veel jongens en meisjes spelen voetbal, er zit een gezonde groei in de MLS, de clubs hebben eigen stadions en een hoop fans en ze krijgen het WK hier in 2026. Dus ik denk dat er wel continuïteit zit in het voetbal hier", vervolgt hij zijn verhaal. Ajax heeft met Ajax Cape Town een satellietclub in Zuid-Afrika, maar dit is vooralsnog niet de bedoeling aan de overkant van de Atlantische Oceaan: "Dat is niet direct de insteek, al zoeken we wel naar samenwerkingsverbanden. Wij willen ons met onze coaching academy richten op de ontwikkeling van talenten, trainingsvormen, filosofie."



Ondanks het verblijf van Ajax in Florida draait de transfermarkt in Europa op volle toeren en David Neres en Maximilian Wöber zijn mogelijk op weg naar de uitgang. Van der Sar geeft aan dat directeur spelersbeleid Marc Overmars hier bovenop zit, maar dat hij niet weet wat er precies zal gaan gebeuren deze maand: "We moeten afwachten wat er gebeurt. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk ook een prijs in gedachten. Maar het is onze intentie om alles bij elkaar te houden."