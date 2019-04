Van der Sar: "Van iedereen krijg je dan complimenten voor het spel van Ajax"

Ajax won afgelopen weekeinde met 3-1 van PSV en heeft de titelstrijd daarmee weer volledig opengegooid.

De Amsterdammers doen zodoende nog mee op drie fronten, aangezien de ploeg van trainer Erik ten Hag ook nog actief is in de en de . Edwin van der Sar ziet dat er in het afgelopen jaar veel progressie is geboekt en noemt het geweldig dat nog meedoet om drie prijzen.

"Dit is wat we wilden, met de club omhoog, stappen maken, de organisatie sterk maken en onze spelers veel topwedstrijden laten spelen. Ze krijgen hier de kans om zich in de kijker te spelen en in fases presteren ze op een extreem hoog niveau. Ik zeg bewust met fases, want soms zijn we met Ajax ook wel eens tegen de grens van de onderkant aangekomen", schrijft Van der Sar in zijn column in De Telegraaf . De algemeen directeur van Ajax realiseert zich dat er tegenover de pieken ook enkele dalen staan.



"Wat we nu zien is ook het werk dat Erik ten Hag en zijn staf hebben afgeleverd. Het is de opmaat voor de komende anderhalve maand, waarin we moeten blijven pieken om echt prijzen binnen te slepen", vervolgt de voetbalbestuurder. Van der Sar was afgelopen week aanwezig bij een vergadering van de ECA (European Club Association). "Van iedereen krijg je dan complimenten voor het spel van Ajax tegen en voor de manier waarop we de kwartfinale hebben bereikt. Over Ajax bestond al een goed gevoel, maar dat zien ze nu bevestigd door prestaties."



"En na de wedstrijd tegen kwamen dezelfde complimenten binnen via de telefoon. Blijkt dat een heleboel mensen, die ik in Genève tegenkwam, ook naar de wedstrijd tegen PSV hebben zitten kijken", concludeert Van der Sar. "Je zou denken dat ze naar wedstrijden in hun eigen land kijken, maar het is mooi om te zien dat ze Ajax-PSV volgen. Natuurlijk begrijpen wij dat ze ook met een schuin oog naar onze spelers kijken"