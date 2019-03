Van der Sar teruggefloten bij Real Madrid: "Dat mag daar niet'

Ajax boekte dinsdagavond een memorabele overwinning in de Champions League door Real Madrid met een 1-4 zege het miljardenbal uit te knikkeren.

Edwin van der Sar was na afloop dolblij met de stunt in het Santiago Bernabéu. Rafael van der Vaart onthult dat de algemeen directeur van Ajax vanwege zijn gejuich tijdens de wedstrijd op het ereterras werd aangesproken.

De oud-middenvelder van zowel Ajax als Real zat samen met onder anderen Clarence Seedorf en Van der Sar in hetzelfde gedeelte van het stadion. "Elke keer toen Ajax scoorde en ik juichte, zei Clarence: Ssst... Beetje respect . Van der Sar sprong ook een keer op. Toen kreeg hij toch een toespraak van Florentino Pérez (voorzitter Real, red.)", zegt Van der Vaart bij De Wereld Draait Door .



"Dat mag daar niet. Het mag niet op het balkon daar. Ach, ze hebben dertien van die dingen (Champions League-trofeeën, red.) in de kast staan", grapt Van der Vaart. "Ik zat naast de grote meneren van Madrid en die gingen steeds een beetje zuurder kijken." Ook Klaas-Jan Huntelaar vierde de overwinning uitvoerig. Van der Vaart begrijpt de emotie bij de veteraan wel.



"We speelden samen bij Real en toen de voorbereiding begon, moest hij als eerste Nederlander alleen trainen", memoreert Van der Vaart, die van 2008 tot 2010 onder contract stond bij de Spaanse topclub. "Wij lachen, maar na twee dagen liepen we er allemaal omdat we weg moesten. Dus er zat nog een beetje frustratie bij", stelt de oud-international.